Челябинские пивовары осваивают рецепты с российским хмелем

Илья Ройтенберг собирается производить пиво полностью из российских компонентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Пивоваренные компании из Челябинской области в рамках импортозамещения начинают производство продукта на российском сырье. Как сообщил URA.RU челябинский ресторатор, владелец «Лаборатории живого пива» Илья Ройтенберг, в настоящее время готовится необходимая рецептура.

«Я жду человека из Москвы, с которым мы начнем осваивать рецепт нового пива. Будем использовать хмель из Чувашии, солод из Курской области и местные дрожжи. Уверен, что пиво будет вкусное», — рассказал URA.RU Ройтенберг.

Пивовар отметил, что освоение новой технологии произойдет со временем. На это, по мнению Ройтенберга, у них есть время пока хватает старых запасов. Как отметил бизнесмен, в начале санкций он испытывал волнение за свою компанию, сейчас же он уверен, что его бизнес выживет, и даже получит толчок в развитии. Однако небольшим фирмам, которые занялись производством хмельных напитков недавно, будет не легко.

Другой челябинский пивовар Антон Балыклов рассказал на «Иннопроме-2022», как начинал свой бизнес. По словам Балыклова, на развитие предприятия у него ушло несколько лет. Теперь же пивоварня поставляет свою продукцию по всей России, и готовится к поставкам за рубеж.

По данным URA.RU, мелкие пивоварни потихоньку уходят с рынка. Так в Челябинске продают мини-пивной завод, входящий в ресторанный холдинг Good Company и способный производить в месяц до 60 тысяч литров пива.

Многие зарубежные поставщики разорвали партнерские отношения с российскими производителями на фоне усиления санкций, которые ввели из-за начала спецоперации РФ на Украине. Программа импортозамещения призвана найти замену зарубежным поставщикам, и увеличить долю отечественных материалов при производстве.

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