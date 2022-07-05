Работу властей Екатеринбурга проверили из-за строек

Работу Рустама Галямова оценили на федеральном уровне Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Работа мэра Екатеринбурга Алексея Орлова и его заместителя по строительству Рустама Галямова отмечена на федеральном уровне на фоне достижений на городском рынке недвижимости. Об этом сообщила вице-президент и член правления Российской гильдии риэлторов, президент Уральской палаты недвижимости Валерия Козлова. Ее анализ продемонстрировал достижения властей Екатеринбурга.

«Идет работа по реализации федеральных инициатив во взаимоотношениях с ресурсоснабжающими организациями, в сокращении сроков согласований», — рассказала Козлова газете «Ведомости». Она сообщила, что власти города осознают ключевую роль рынка недвижимости в экономике города. Особенно подчеркивается влияние в отрасли вице-мэра по строительству Рустама Галямова. Он вместе с главой города Орловым получает положительные характеристики на федеральном уровне.

По словам главы Гильдии строительства Урала Вячеслава Трапезникова, Галямов держит на контроле дела застройщиков в еженедельном режиме, решает возникающие проблемы. Достижения екатеринбургских девелоперов являются революцией в отрасли.

Также эксперты подчеркнули, что важным достижением екатеринбургских властей является пересмотр генплана и утверждение Градостроительного кодекса. Кроме этого, снижен срок, в который застройщикам удается подключить постройки к городским сетям.

Ранее директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин призывал модернизировать городские постройки таким образом, чтобы жители могли получить доступное жилье и обзавестись парковой. Об этом он рассказывал в конце 2021 года.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам