05 июля 2022
04 июля 2022

Мэр из ХМАО выбрал способ общения с активной молодежью

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, монитор, планшет
В беседе планируется обсуждать проекты, идеи и проблемы Фото:

Глава Югорска (ХМАО) Алексей Харлов планирует обсуждать с активистами проблемы и предложения в специально созданном чате. Об этом мэр рассказал на своей странице «ВКонтакте».

«С активистами молодежного движения в Югорске создаем общий чат, где мы будем обсуждать их проекты, идеи, а также городские проблемы. Мы приняли такое решение», — написал по итогам встречи с молодежью Харлов.

На мероприятии обсудили ряд вопросов, в частности реконструкцию парков и скверов и работу над брендом города. Глава Югорска в публикации также напомнил о пробежке, которая запланирована на раннее утро 6 июля. О том, что Харлов собирается каждую неделю бегать с горожанами URA.RU сообщало ранее.

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Глава Югорска (ХМАО) Алексей Харлов планирует обсуждать с активистами проблемы и предложения в специально созданном чате. Об этом мэр рассказал на своей странице «ВКонтакте». «С активистами молодежного движения в Югорске создаем общий чат, где мы будем обсуждать их проекты, идеи, а также городские проблемы. Мы приняли такое решение», — написал по итогам встречи с молодежью Харлов. На мероприятии обсудили ряд вопросов, в частности реконструкцию парков и скверов и работу над брендом города. Глава Югорска в публикации также напомнил о пробежке, которая запланирована на раннее утро 6 июля. О том, что Харлов собирается каждую неделю бегать с горожанами URA.RU сообщало ранее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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