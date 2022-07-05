Мэр из ХМАО выбрал способ общения с активной молодежью

06 июля 2022 в 04:18 Размер текста - 17 +

В беседе планируется обсуждать проекты, идеи и проблемы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Югорска (ХМАО) Алексей Харлов планирует обсуждать с активистами проблемы и предложения в специально созданном чате. Об этом мэр рассказал на своей странице «ВКонтакте». «С активистами молодежного движения в Югорске создаем общий чат, где мы будем обсуждать их проекты, идеи, а также городские проблемы. Мы приняли такое решение», — написал по итогам встречи с молодежью Харлов. На мероприятии обсудили ряд вопросов, в частности реконструкцию парков и скверов и работу над брендом города. Глава Югорска в публикации также напомнил о пробежке, которая запланирована на раннее утро 6 июля. О том, что Харлов собирается каждую неделю бегать с горожанами URA.RU сообщало ранее. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Глава Югорска (ХМАО) Алексей Харлов планирует обсуждать с активистами проблемы и предложения в специально созданном чате. Об этом мэр рассказал на своей странице «ВКонтакте». «С активистами молодежного движения в Югорске создаем общий чат, где мы будем обсуждать их проекты, идеи, а также городские проблемы. Мы приняли такое решение», — написал по итогам встречи с молодежью Харлов. На мероприятии обсудили ряд вопросов, в частности реконструкцию парков и скверов и работу над брендом города. Глава Югорска в публикации также напомнил о пробежке, которая запланирована на раннее утро 6 июля. О том, что Харлов собирается каждую неделю бегать с горожанами URA.RU сообщало ранее.