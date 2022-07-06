Фонд Тимченко даст денег пермским селам

Победители конкурса получат средства на реализацию своих проектов от фонда Геннадия Тимченко Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Семь населенных пунктов в Пермском крае получат средства из фонда российского миллиардера Геннадия Тимченко на реализацию социальных проектов. Как сообщается на сайте фонда, пермские территории стали победителями конкурса «Солидарные сообщества-2022».

«В общей сложности на конкурс поступило 143 заявки. Лидером по количеству заявок стал Пермский край — оттуда было представлено 37 проектных предложений. Конкурс проводился по двум номинациям: „Сельские населенные пункты“ и „Городские населенные пункты“», — сказано на сайте фонда.

Победители конкурса:

«Зюкайка — территория духовного возрождения», (п. Зюкайка, Карагайский муниципальный округ);

Семейный клуб «Улей», (д. Липовая-1, Лысьвенский городской округ);

«Сергинская поляна» (с. Сергино Нытвенский городской округ);

Благоустройство спортивной площадки (д. Семичи, коттеджный поселок «Изумруд» Краснокамский городской округ);

Благоустройство и оснащение футбольного поля, (с. Покча Чердынский городской округ);

Лифт для сельского хозяйства (п. Сылва, Пермский муниципальный район);

Турнир по мини-футболу имени П.В. Закоптелова (село Серга, Кунгурский муниципальный округ).

Победители конкурса получат на реализацию проектов до 400 тыс рублей. Кроме этого, в течение года они смогут пройти обучение, обменяться опытом с коллегами, получить информационную поддержку.

Учредителями фонда, которому исполнилось более 25 лет, являются супруги Геннадий и Елена Тимченко. Фонд занимается поддержкой старшего поколения, развитием спорта и культуры, помощью детям. В рейтинге богатейших россиян за 2021 год, по версии Forbes, Тимченко занял восьмое место. Его состояние издание оценило в 1,1 млрд долларов.