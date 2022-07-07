Махонин подписал закон о ликвидации деревень с жилыми домами

08 июля 2022 в 15:45 Размер текста - 17 +

В Комино один дом еще используется дачниками (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Три деревни в Пермском крае исчезнут с карты. При этом там есть жилые дома. Указ об их ликвидации подписал губернатор региона Дмитрий Махонин. «Упразднить как фактически прекратившие существование следующие сельские населенные пункты: деревня Высокова, деревня Комино, деревня Лобаны Усольского административного района», — указано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Закон вступит в силу 17 июля. Ранее URA.RU рассказывало, что в деревне Высокова расположен один жилой дом, «который визуально пригоден для проживания». Земельный участок вокруг него обрабатывается. В Комино один дом летом используется как дача, а второй «используется периодически». Несмотря на это депутаты заксобрания края поддержали ранее предложение местных чиновников о ликвидации населенных пунктов. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Три деревни в Пермском крае исчезнут с карты. При этом там есть жилые дома. Указ об их ликвидации подписал губернатор региона Дмитрий Махонин. «Упразднить как фактически прекратившие существование следующие сельские населенные пункты: деревня Высокова, деревня Комино, деревня Лобаны Усольского административного района», — указано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Закон вступит в силу 17 июля. Ранее URA.RU рассказывало, что в деревне Высокова расположен один жилой дом, «который визуально пригоден для проживания». Земельный участок вокруг него обрабатывается. В Комино один дом летом используется как дача, а второй «используется периодически». Несмотря на это депутаты заксобрания края поддержали ранее предложение местных чиновников о ликвидации населенных пунктов.