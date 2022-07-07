07 июля 2022

Махонин подписал закон о ликвидации деревень с жилыми домами

© Служба новостей «URA.RU»
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В Комино один дом еще используется дачниками (архивное фото) Фото:

Три деревни в Пермском крае исчезнут с карты. При этом там есть жилые дома. Указ об их ликвидации подписал губернатор региона Дмитрий Махонин.

«Упразднить как фактически прекратившие существование следующие сельские населенные пункты: деревня Высокова, деревня Комино, деревня Лобаны Усольского административного района», — указано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Закон вступит в силу 17 июля.

Ранее URA.RU рассказывало, что в деревне Высокова расположен один жилой дом, «который визуально пригоден для проживания». Земельный участок вокруг него обрабатывается. В Комино один дом летом используется как дача, а второй «используется периодически». Несмотря на это депутаты заксобрания края поддержали ранее предложение местных чиновников о ликвидации населенных пунктов.

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Три деревни в Пермском крае исчезнут с карты. При этом там есть жилые дома. Указ об их ликвидации подписал губернатор региона Дмитрий Махонин. «Упразднить как фактически прекратившие существование следующие сельские населенные пункты: деревня Высокова, деревня Комино, деревня Лобаны Усольского административного района», — указано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Закон вступит в силу 17 июля. Ранее URA.RU рассказывало, что в деревне Высокова расположен один жилой дом, «который визуально пригоден для проживания». Земельный участок вокруг него обрабатывается. В Комино один дом летом используется как дача, а второй «используется периодически». Несмотря на это депутаты заксобрания края поддержали ранее предложение местных чиновников о ликвидации населенных пунктов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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