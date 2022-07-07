В Миассе родным погибшего военного передали орден Мужества

Родителям Грачи Надаряна передали орден Мужества Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Миассе (Челябинская область) родителям рядового Грачи Надаряна, погибшего в ходе проведения спецоперации РФ на Украине, вручили орден Мужества. Награду родным военнослужащего вручил военный комиссар Миасса Борис Кузнецов.

«Военный комиссар Миасса Борис Кузнецов вручил родителям Грачи заслуженную им высокую награду за особые заслуги перед Отечеством — Орден Мужества. Грача вместе со своими боевыми товарищами одним из первых встал на защиту детей и стариков Донбасса от националистов», — сообщает городская газета «Миасский рабочий».

Спецоперация на Украине длится пятый месяц. Как сообщил президент РФ Владимир Путин, операция носит освободительный характер. Она призвана прекратить военные действия в Донбассе и спасти его жителей от геноцида.