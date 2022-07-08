В ночном пожаре в Миассе выгорело несколько ларьков

На ликвидации пожара работало 4 единицы техники и 15 пожарных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Миассе (Челябинская область) в ночь на 9 июля на произошел пожар, в результате которого сгорели несколько киосков местных предпринимателей. Как сообщают местные жители в социальных сетях, инцидент произошел напротив магазина «Детский мир» на улице Степана Разина.

«Горят ларьки на рассвете. Пожарные молодцы, потушили быстро», — написал очевидец в паблике «Инцидент Миасс» в социальной сети «ВКонтакте». Один из очевидцев написал, что, предположительно, подожгли столы у первого киоска. Другой пользователь уточняет, что павильоны горели сверху, и искрилась проводка.

Как сообщили URA.RU в ГУ МЧС по Челябинской области, горел прилавок в одном из павильонов. «Сообщение поступило в 02:32, полная ликвидация в 03:12. Работало 4 единицы техники и 15 человек личного состава», — рассказали в ведомстве.

В результате пожара повреждена внутренняя отделка на площади 60 кв. м. Кроме того, пострадали торговые прилавки и мебель. Пострадавших нет. Причины происшествия на данный момент уславливаются, уточнили спасатели.

Очевидцы рассказали, что пожарные быстро потушили пожар Фото: паблик «Инцидент Миасс» в социальной сети «Вконтакте»