Российские военные уничтожили более тысячи снарядов для американских гаубиц
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ истощены и понесли большие личные потери, украинские военные ударили по Херсону. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 10 июля.
- Украинская армия истощена, она понесла большие личные потери на линии фронта. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
- Украинское военное командование отправляет на фронт резервистов без подготовки, сообщили в Министерстве обороны РФ. Причиной этого стали большие потери в украинской армии, добавили в ведомстве.
- ВСУ совершили ракетный удар по больнице в Херсоне, заявили в ГУ МВД Херсонской области. Здание получило повреждения.
- Начав спецоперацию на Украине, президент России Владимир Путин предотвратил масштабную войну, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Также он отметил, что конфликт на Украине можно было бы решить мирным путем, если бы США не использовали украинцев как расходный материал.
- ВС России уничтожили более 1000 артиллерийских снарядов для американских гаубиц М777, а также до сотни украинских военных. Удар был нанесен по керамическому комбинату в городе Славянск в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
- Союзные войска освободили Григоровку и продолжают двигаться в сторону Северска. Об этом заявил посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.
- Администраторы проукраинских каналов в мессенджерах помогают ВСУ с координатами для нанесения ударов ракетами. Украина смогла нанести ракетный удар по Новой Каховке только благодаря администратору канала Новой Каховки в Viber, который передал украинским военным координаты дислокации российских войск, сообщили СМИ.
- Российские истребители Су-35 сбили два украинских самолета Су-25 в Барвенково Харьковской области и Троицком ДНР, а также один самолет МиГ-29 около села Краснополье ДНР, передает Пятый канал. Также уничтожены пункты управления в районах Донецка.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. По словам президента, ее целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь населению Донбасса.
Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!