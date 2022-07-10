СБУ использовала соцсети для удара по мирным жителям в Херсоне

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстановка в Мариуполе после освобождения района города от ВСУ. Украина, пожар, пожарище, руины, последствия, украина, ополченец, мариуполь, война, днр, патруль, патрулирование, разрушения, зачистка, обстрел, народная милиция, СВО, специальная военная операция
СБУ использовала администратора канала в соцсети для наводки ударов по Новой Каховке, сообщил источник Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Служба безопасности Украины выясняла координаты для нанесения ракетных ударов по Херсонской области через администраторов проукраинских каналов в мессенджерах. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в российских силовых структурах. Сотрудники полиции задержали и допросили одного из подозреваемых, администратора канала Новой Каховки в Viber.

По информации собеседника агентства, ВСУ нанесли удар ракетой «Точка-У» по Новой Каховке благодаря наводке администраторов проукраинских каналов. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции Новой Каховки были задержаны администраторы проукраинских каналов, причастные к передаче координат мест дислокации войск Российской Федерации, а также мест проведения общественных мероприятий, связанных с празднованием общегородских мероприятий, например Дня любви, семьи и верности в Новой Каховке, в день проведения которого по главной городской площади был нанесен удар „Точкой-У“ украинской армией. В результате обстрела погибли и получили ранения жители Новой Каховки», — рассказал собеседник агентства.

Задержанный администратор канала Новой Каховки в мессенджере Viber Сергей Федоренко дал показания. «(Они сказали. — прим. URA.RU) армии нужна помощь, нужно помогать определять координаты тех или иных событий. <…> В день защиты детей обратились, где, в какой локации люди будут праздновать. Также были запросы, показать координаты, где находится больница, дамба ГЭС. <…> Шестого июля они обратились выяснить, в какой точке будет отмечаться праздник День семьи, любви и верности», — сказал он. Показания Федоренко появились в распоряжении РИА «Новости».

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял денацификацию и демилитаризацию Украины, а также освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик. В ходе операции, 8 июля, ВСУ нанесли ракетный удар по ГЭС в Новой Каховке в Херсонской области.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Служба безопасности Украины выясняла координаты для нанесения ракетных ударов по Херсонской области через администраторов проукраинских каналов в мессенджерах. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в российских силовых структурах. Сотрудники полиции задержали и допросили одного из подозреваемых, администратора канала Новой Каховки в Viber. По информации собеседника агентства, ВСУ нанесли удар ракетой «Точка-У» по Новой Каховке благодаря наводке администраторов проукраинских каналов. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции Новой Каховки были задержаны администраторы проукраинских каналов, причастные к передаче координат мест дислокации войск Российской Федерации, а также мест проведения общественных мероприятий, связанных с празднованием общегородских мероприятий, например Дня любви, семьи и верности в Новой Каховке, в день проведения которого по главной городской площади был нанесен удар „Точкой-У“ украинской армией. В результате обстрела погибли и получили ранения жители Новой Каховки», — рассказал собеседник агентства. Задержанный администратор канала Новой Каховки в мессенджере Viber Сергей Федоренко дал показания. «(Они сказали. — прим. URA.RU) армии нужна помощь, нужно помогать определять координаты тех или иных событий. <…> В день защиты детей обратились, где, в какой локации люди будут праздновать. Также были запросы, показать координаты, где находится больница, дамба ГЭС. <…> Шестого июля они обратились выяснить, в какой точке будет отмечаться праздник День семьи, любви и верности», — сказал он. Показания Федоренко появились в распоряжении РИА «Новости». Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял денацификацию и демилитаризацию Украины, а также освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик. В ходе операции, 8 июля, ВСУ нанесли ракетный удар по ГЭС в Новой Каховке в Херсонской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...