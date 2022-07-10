СБУ использовала соцсети для удара по мирным жителям в Херсоне

10 июля 2022 в 19:51 Размер текста - 17 +

СБУ использовала администратора канала в соцсети для наводки ударов по Новой Каховке, сообщил источник Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Служба безопасности Украины выясняла координаты для нанесения ракетных ударов по Херсонской области через администраторов проукраинских каналов в мессенджерах. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в российских силовых структурах. Сотрудники полиции задержали и допросили одного из подозреваемых, администратора канала Новой Каховки в Viber. По информации собеседника агентства, ВСУ нанесли удар ракетой «Точка-У» по Новой Каховке благодаря наводке администраторов проукраинских каналов. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции Новой Каховки были задержаны администраторы проукраинских каналов, причастные к передаче координат мест дислокации войск Российской Федерации, а также мест проведения общественных мероприятий, связанных с празднованием общегородских мероприятий, например Дня любви, семьи и верности в Новой Каховке, в день проведения которого по главной городской площади был нанесен удар „Точкой-У“ украинской армией. В результате обстрела погибли и получили ранения жители Новой Каховки», — рассказал собеседник агентства. Задержанный администратор канала Новой Каховки в мессенджере Viber Сергей Федоренко дал показания. «(Они сказали. — прим. URA.RU) армии нужна помощь, нужно помогать определять координаты тех или иных событий. <…> В день защиты детей обратились, где, в какой локации люди будут праздновать. Также были запросы, показать координаты, где находится больница, дамба ГЭС. <…> Шестого июля они обратились выяснить, в какой точке будет отмечаться праздник День семьи, любви и верности», — сказал он. Показания Федоренко появились в распоряжении РИА «Новости». Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял денацификацию и демилитаризацию Украины, а также освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик. В ходе операции, 8 июля, ВСУ нанесли ракетный удар по ГЭС в Новой Каховке в Херсонской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Служба безопасности Украины выясняла координаты для нанесения ракетных ударов по Херсонской области через администраторов проукраинских каналов в мессенджерах. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в российских силовых структурах. Сотрудники полиции задержали и допросили одного из подозреваемых, администратора канала Новой Каховки в Viber. По информации собеседника агентства, ВСУ нанесли удар ракетой «Точка-У» по Новой Каховке благодаря наводке администраторов проукраинских каналов. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции Новой Каховки были задержаны администраторы проукраинских каналов, причастные к передаче координат мест дислокации войск Российской Федерации, а также мест проведения общественных мероприятий, связанных с празднованием общегородских мероприятий, например Дня любви, семьи и верности в Новой Каховке, в день проведения которого по главной городской площади был нанесен удар „Точкой-У“ украинской армией. В результате обстрела погибли и получили ранения жители Новой Каховки», — рассказал собеседник агентства. Задержанный администратор канала Новой Каховки в мессенджере Viber Сергей Федоренко дал показания. «(Они сказали. — прим. URA.RU) армии нужна помощь, нужно помогать определять координаты тех или иных событий. <…> В день защиты детей обратились, где, в какой локации люди будут праздновать. Также были запросы, показать координаты, где находится больница, дамба ГЭС. <…> Шестого июля они обратились выяснить, в какой точке будет отмечаться праздник День семьи, любви и верности», — сказал он. Показания Федоренко появились в распоряжении РИА «Новости». Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял денацификацию и демилитаризацию Украины, а также освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик. В ходе операции, 8 июля, ВСУ нанесли ракетный удар по ГЭС в Новой Каховке в Херсонской области.