Володин: США не дали разрешить конфликт на Украине миром

10 июля 2022 в 16:20 Размер текста - 17 +

Западу невыгодно решать конфликт на Украине мирным путем, заявил Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Конфликт на Украине можно было бы решить мирным путем, если бы это было выгодно США и остальным странам Запада. Однако такие политики, как Борис Джонсон, думают об украинцах, как о расходном материале. Такое мнение выразил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Понятно, что можно было бы и сегодняшнюю ситуацию разрешить мирными средствами. Но вы видите, это не выгодно ни США, ни тем, кто им подпевает. Та же Англия, Борис Джонсон, один из таких апологетов развития ситуации через военные действия, он — не сторонник мира», — отметил Володин в интервью для программы «Парламентский час». Такие политики не думают о будущем украинцев, для них они — «расходный материал», уверен Володин. Европейские лидеры не могут свободно выражать свое мнение, «сейчас они все поддакивают», отметил чиновник. По его словам, это системный кризис всех западных элит: Америка нарушила балансы и противовесы, когда в попытках обладать миром разрушила старую Европу, приведя в руководство этих стран ориентированных на США молодых политиков. Спецоперация России на территории Украины началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Ее целями, по словам президента, являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь населению Донбасса. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Конфликт на Украине можно было бы решить мирным путем, если бы это было выгодно США и остальным странам Запада. Однако такие политики, как Борис Джонсон, думают об украинцах, как о расходном материале. Такое мнение выразил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Понятно, что можно было бы и сегодняшнюю ситуацию разрешить мирными средствами. Но вы видите, это не выгодно ни США, ни тем, кто им подпевает. Та же Англия, Борис Джонсон, один из таких апологетов развития ситуации через военные действия, он — не сторонник мира», — отметил Володин в интервью для программы «Парламентский час». Такие политики не думают о будущем украинцев, для них они — «расходный материал», уверен Володин. Европейские лидеры не могут свободно выражать свое мнение, «сейчас они все поддакивают», отметил чиновник. По его словам, это системный кризис всех западных элит: Америка нарушила балансы и противовесы, когда в попытках обладать миром разрушила старую Европу, приведя в руководство этих стран ориентированных на США молодых политиков. Спецоперация России на территории Украины началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Ее целями, по словам президента, являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь населению Донбасса.