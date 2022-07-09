Ивачев вызвал Куйвашева на дебаты 28-го июня (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022

Глава свердловских коммунистов, кандидат в губернаторы Свердловской области Александр Ивачев напомнил действующему региональному главе Евгению Куйвашеву о вызове его на дебаты. Об этом Ивачев написал в соцсети «ВКонтакте».

«В разгар губернаторской кампании, штаб Куйвашева идет по пути максимального хайпа и минимального содержания. <…> Евгений Владимирович, есть другие способы добиться упоминаний в СМИ. Это дебаты с главным оппонентом. Я вновь напоминаю о своем вызове и прошу сообщить удобное Вам время и место!», — говорится в сообщении.

Лидер КПРФ вызвал Куйвашева на дебаты из-за споров по Ельцин Центру. Губернатор Свердловской области ранее поддержал в своем telegram-канале Ельцин Центр из-за критики Ивачева. Свою позицию по центру Куйвашеву пришлось опубликовать в соцсетях в связи с тем, что на заседании коммунисту не дали задать вопрос, заблокировав соответствующую кнопку. Регламент отчета перед заксобранием области не предусматривает, что губернатору будут задавать вопросы после доклада.

Ивачеву не понравилось, что во время ежегодного отчета губернатора перед заксобранием депутатов лишили возможности задавать вопросы. «Спасибо за то, что отреагировали на мой вопрос так оперативно в соцсетях. Жаль, что делаете это не в рамках своего отчета законодательному собранию, где нам, депутатам, просто выключили микрофон», — заявил Ивачев. Поэтому он вызвал Куйвашева на дебаты по дуэльной традиции.

Ивачев является третьим официально выдвинутым кандидатом в губернаторы. Первым заявился действующий глава региона Евгений Куйвашев («Единая Россия»), следом об участии объявил депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия»). 19 июня своего кандидата — депутата ГД Александра Демина — утвердит партия «Новые люди». От ЛДПР выдвинулся глава реготделения Александр Каптюг. Выборы губернатора пройдут 11 сентября.

Скрин поста Ивачева в соцсети «ВКонтакте»

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