В национальном парке «Таганай» начали расти белые грибы (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) начался сезон белых грибов, которые считаются элитными у грибников. Как сообщили URA.RU в пресс-службе парка, пик плодоношения этого вида грибов придется на середину лета.

«На Таганане наступают белые — в национальном парке начинают появляться боровики. Пока в единичных экземплярах. Боровики представлены несколькими видами: белый гриб, боровик девичий, боровик красноватый, боровик пастбищный, боровик пороспоровый, полубелый гриб, польский гриб, дубовик обыкновенный», — сообщили URA.RU в пресс-службе нацпарка.

В пресс-службе отметили, что в этом году грибной сезон начался раньше обычного. Сейчас наблюдается всходы второго слоя урожая, а первый пришелся на конец мая.

Ранее под Челябинском в поселке Кременкуль мужчина наткнулся на целую поляну белых грибов. Такие грибы считаются редкими, их находка является большой удачей для грибников. Поэтому многие стали просить мужчину указать координаты своей находки.

Белые грибы являются элитными в кругу грибников Фото: «Национальный парк «Таганай» в «ВКонтакте»

Фото: «Национальный парк «Таганай» в «ВКонтакте»