В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) начался сезон белых грибов, которые считаются элитными у грибников. Как сообщили URA.RU в пресс-службе парка, пик плодоношения этого вида грибов придется на середину лета.
«На Таганане наступают белые — в национальном парке начинают появляться боровики. Пока в единичных экземплярах. Боровики представлены несколькими видами: белый гриб, боровик девичий, боровик красноватый, боровик пастбищный, боровик пороспоровый, полубелый гриб, польский гриб, дубовик обыкновенный», — сообщили URA.RU в пресс-службе нацпарка.
В пресс-службе отметили, что в этом году грибной сезон начался раньше обычного. Сейчас наблюдается всходы второго слоя урожая, а первый пришелся на конец мая.
Ранее под Челябинском в поселке Кременкуль мужчина наткнулся на целую поляну белых грибов. Такие грибы считаются редкими, их находка является большой удачей для грибников. Поэтому многие стали просить мужчину указать координаты своей находки.
В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) начался сезон белых грибов, которые считаются элитными у грибников. Как сообщили URA.RU в пресс-службе парка, пик плодоношения этого вида грибов придется на середину лета. «На Таганане наступают белые — в национальном парке начинают появляться боровики. Пока в единичных экземплярах. Боровики представлены несколькими видами: белый гриб, боровик девичий, боровик красноватый, боровик пастбищный, боровик пороспоровый, полубелый гриб, польский гриб, дубовик обыкновенный», — сообщили URA.RU в пресс-службе нацпарка. В пресс-службе отметили, что в этом году грибной сезон начался раньше обычного. Сейчас наблюдается всходы второго слоя урожая, а первый пришелся на конец мая. Ранее под Челябинском в поселке Кременкуль мужчина наткнулся на целую поляну белых грибов. Такие грибы считаются редкими, их находка является большой удачей для грибников. Поэтому многие стали просить мужчину указать координаты своей находки.