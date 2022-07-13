Приставы заставили екатеринбуржца освободить Шарташ для купания

Житель Екатеринбурга незаконно огородил забором берег озера Шарташ, не пуская людей купаться. Действия судебных приставов обеспечили горожанам место для отдыха на берегу, говорится в сообщении свердловского управления федеральной службы судебных приставов.
«В Кировском районном отделении судебных приставов Екатеринбурга ГУФССП России по Свердловской области возбуждено исполнительное производство об обязании должника обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования — озеро Шарташ и его береговой полосе на земельном участке по улице Рыбакова», — говорится в пресс-релизе. Речь идет о мужчине, проживающем вблизи озера. Он самовольно нарастил свой земельный участок вплоть до берега и обнес забором, не разрешая людям купаться.
Нарушитель уклонялся от исполнения решения суда, даже получив постановление о взыскании исполнительского сбора в размере пяти тысяч рублей. В итоге приставы составили в отношении должника протокол, и он был вынужден снести ограждение. Сейчас берег Шарташа доступен для всех желающих.
Ранее в плэйсмаркете появилось объявление о продаже гостиницы «Эрмитаж» на берегу Шарташа. Отель продается за 115 миллионов рублей.
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