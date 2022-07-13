Приставы заставили екатеринбуржца освободить Шарташ для купания

14 июля 2022 в 10:16 Размер текста - 17 +

Теперь берег водоема свободен для всех желающих (архивное фото) Фото: Андрей Гусельников © URA.RU Житель Екатеринбурга незаконно огородил забором берег озера Шарташ, не пуская людей купаться. Действия судебных приставов обеспечили горожанам место для отдыха на берегу, говорится в сообщении свердловского управления федеральной службы судебных приставов. «В Кировском районном отделении судебных приставов Екатеринбурга ГУФССП России по Свердловской области возбуждено исполнительное производство об обязании должника обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования — озеро Шарташ и его береговой полосе на земельном участке по улице Рыбакова», — говорится в пресс-релизе. Речь идет о мужчине, проживающем вблизи озера. Он самовольно нарастил свой земельный участок вплоть до берега и обнес забором, не разрешая людям купаться. Нарушитель уклонялся от исполнения решения суда, даже получив постановление о взыскании исполнительского сбора в размере пяти тысяч рублей. В итоге приставы составили в отношении должника протокол, и он был вынужден снести ограждение. Сейчас берег Шарташа доступен для всех желающих. Ранее в плэйсмаркете появилось объявление о продаже гостиницы «Эрмитаж» на берегу Шарташа. Отель продается за 115 миллионов рублей.

Житель Екатеринбурга незаконно огородил забором берег озера Шарташ, не пуская людей купаться. Действия судебных приставов обеспечили горожанам место для отдыха на берегу, говорится в сообщении свердловского управления федеральной службы судебных приставов. «В Кировском районном отделении судебных приставов Екатеринбурга ГУФССП России по Свердловской области возбуждено исполнительное производство об обязании должника обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования — озеро Шарташ и его береговой полосе на земельном участке по улице Рыбакова», — говорится в пресс-релизе. Речь идет о мужчине, проживающем вблизи озера. Он самовольно нарастил свой земельный участок вплоть до берега и обнес забором, не разрешая людям купаться. Нарушитель уклонялся от исполнения решения суда, даже получив постановление о взыскании исполнительского сбора в размере пяти тысяч рублей. В итоге приставы составили в отношении должника протокол, и он был вынужден снести ограждение. Сейчас берег Шарташа доступен для всех желающих. Ранее в плэйсмаркете появилось объявление о продаже гостиницы «Эрмитаж» на берегу Шарташа. Отель продается за 115 миллионов рублей.