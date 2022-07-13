13 июля 2022

Приставы заставили екатеринбуржца освободить Шарташ для купания

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Новое кафе Каспий застройка северный берег озеро Шарташ
Теперь берег водоема свободен для всех желающих (архивное фото) Фото:

Житель Екатеринбурга незаконно огородил забором берег озера Шарташ, не пуская людей купаться. Действия судебных приставов обеспечили горожанам место для отдыха на берегу, говорится в сообщении свердловского управления федеральной службы судебных приставов.

«В Кировском районном отделении судебных приставов Екатеринбурга ГУФССП России по Свердловской области возбуждено исполнительное производство об обязании должника обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования — озеро Шарташ и его береговой полосе на земельном участке по улице Рыбакова», — говорится в пресс-релизе. Речь идет о мужчине, проживающем вблизи озера. Он самовольно нарастил свой земельный участок вплоть до берега и обнес забором, не разрешая людям купаться.

Нарушитель уклонялся от исполнения решения суда, даже получив постановление о взыскании исполнительского сбора в размере пяти тысяч рублей. В итоге приставы составили в отношении должника протокол, и он был вынужден снести ограждение. Сейчас берег Шарташа доступен для всех желающих.

Ранее в плэйсмаркете появилось объявление о продаже гостиницы «Эрмитаж» на берегу Шарташа. Отель продается за 115 миллионов рублей.

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Житель Екатеринбурга незаконно огородил забором берег озера Шарташ, не пуская людей купаться. Действия судебных приставов обеспечили горожанам место для отдыха на берегу, говорится в сообщении свердловского управления федеральной службы судебных приставов. «В Кировском районном отделении судебных приставов Екатеринбурга ГУФССП России по Свердловской области возбуждено исполнительное производство об обязании должника обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования — озеро Шарташ и его береговой полосе на земельном участке по улице Рыбакова», — говорится в пресс-релизе. Речь идет о мужчине, проживающем вблизи озера. Он самовольно нарастил свой земельный участок вплоть до берега и обнес забором, не разрешая людям купаться. Нарушитель уклонялся от исполнения решения суда, даже получив постановление о взыскании исполнительского сбора в размере пяти тысяч рублей. В итоге приставы составили в отношении должника протокол, и он был вынужден снести ограждение. Сейчас берег Шарташа доступен для всех желающих. Ранее в плэйсмаркете появилось объявление о продаже гостиницы «Эрмитаж» на берегу Шарташа. Отель продается за 115 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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