Сенатор из ХМАО встретился с мамой погибшего на Украине солдата

Данила Зорин из Пыть-Яха получил орден посмертно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

С матерью погибшего на Украине Данилы Зорина из Пыть-Яха (ХМАО), представленного посмертно к ордену Мужества, сегодня встретились сенатор Эдуард Исаков и мэр Пыть-Яха, Александр Морозов. Чтобы поблагодарить ее за воспитание достойного и храброго мужчины.

«Я обратился к матери со словами благодарности. Честно, не смог сдержать слез. Хотя это мало утешит, но мы все в долгу перед Данилой за жизнь, которую он отдал за свободу людей. Родители воспитали сына достойным и храбрым мужчиной, думающим не о себе, а о людях, стране», — рассказал сенатор Исаков в своем паблике в соцсети.

Спецназовец, обладатель крапового берета, Данила Зорин погиб 21 апреля, когда его разведгруппа вступила в бой с превосходящими силами противника. Данила уничтожил БМП противника, но получил ранения не совместимые с жизнью. Его последними словами стали «отходите, пацаны, я прикрою». Спустя месяцы, матери и невесте спецназовца вручили высокую награду. К своим 25 годам югорчанин в качестве командира отделения сражался также против терроризма на территории Северного Кавказа и Сирии.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Ее цель — завершение восьмилетнего конфликта между ВСУ и силами ДНР и ЛНР. Правительство ХМАО приняло ряд мер поддержки военнослужащих и их семей, которые принимают участие в спецоперации на Украине. 500 тысяч рублей выплатят тем, кто получил легкое или среднее ранение, миллион рублей — тем, кто был тяжело ранен. А три миллиона рублей получат семьи погибших военнослужащих.

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