Ребенок из ХМАО лишился путинских выплат из-за матери

15 июля 2022 в 10:02 Размер текста - 17 +

В Ханты-Мансийске ребенок не получал положенные выплаты из-за матери Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Школьник из Ханты-Мансийска не мог получить выплаты для детей от 8 до 17 лет, назначенные президентом России Владимиром Путиным, из-за недобросовестной матери. Несмотря на то, что после развода родителей ребенок жил с отцом, мать подала заявление на выплаты и тратила полученные деньги на себя. Об этом URA.RU рассказала помощник уполномоченного по правам ребенка ХМАО Надежда Максимова. «После развода между бывшими супругами было заключено мировое соглашение о том, что место жительства определено с отцом. Фактически мать ребенка не занималась воспитанием и содержанием ребенка, но она направила заявление на данную выплату и ее одобрили, поскольку она не лишена и не ограничена в родительских правах. Недобросовестный родитель получал деньги», — сказала Максимова. Она добавила, что позднее с заявлением на выплаты обратился отец ребенка, однако ему дважды отказали, проигнорировав предоставленное мировое соглашение. «После вмешательства уполномоченного по правам ребенка Людмилы Низамовой решение пересмотрели и приняли во внимание этот документ, назначив выплату отцу», — заключила Максимова. Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин подписал указ о выплате семьям с детьми. Так, была установлена ежемесячная выплата на ребенка от восьми до 17 лет, нуждающимся в соцподдержке гражданам РФ. Размер составляет 50% от суммы прожиточного минимума в регионе, а в отдельных случаях 75% или 100%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Школьник из Ханты-Мансийска не мог получить выплаты для детей от 8 до 17 лет, назначенные президентом России Владимиром Путиным, из-за недобросовестной матери. Несмотря на то, что после развода родителей ребенок жил с отцом, мать подала заявление на выплаты и тратила полученные деньги на себя. Об этом URA.RU рассказала помощник уполномоченного по правам ребенка ХМАО Надежда Максимова. «После развода между бывшими супругами было заключено мировое соглашение о том, что место жительства определено с отцом. Фактически мать ребенка не занималась воспитанием и содержанием ребенка, но она направила заявление на данную выплату и ее одобрили, поскольку она не лишена и не ограничена в родительских правах. Недобросовестный родитель получал деньги», — сказала Максимова. Она добавила, что позднее с заявлением на выплаты обратился отец ребенка, однако ему дважды отказали, проигнорировав предоставленное мировое соглашение. «После вмешательства уполномоченного по правам ребенка Людмилы Низамовой решение пересмотрели и приняли во внимание этот документ, назначив выплату отцу», — заключила Максимова. Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин подписал указ о выплате семьям с детьми. Так, была установлена ежемесячная выплата на ребенка от восьми до 17 лет, нуждающимся в соцподдержке гражданам РФ. Размер составляет 50% от суммы прожиточного минимума в регионе, а в отдельных случаях 75% или 100%.