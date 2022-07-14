Челябинка в эфире телеканала изобразила золотой унитаз. Скрин

15 июля 2022 в 16:05 Размер текста - 17 +

Изображать унитаз было частью психологического эксперимента Фото: Илья Московец © URA.RU Девушка из Челябинска по имени Владлена, которая участвует в проекте федерального телеканала «Пятница!» примерила на себя образ золотого унитаза. В четвертом выпуске шоу «Рабы любви», девушки участвовали в перформансе. «Я сразу захотела слиться с этим золотым унитазом. Потому что мне такое подходит», — рассказала Владлена во время съемок. Наставник девушек Ирина Маслова поделилась, что они не случайно задумали именно такой перформанс. В жизни, по словам Масловой, участницы шоу сознательно выбирают роль вещи, и позволяют собой пользоваться. Такой психологический эксперимент поможет им уйти от этой роли. Шоу «Рабы любви» призвано помочь девушкам, которые стали жертвами домашнего насилия и желающих наладить нормальную жизнь. Оно выходит каждый четверг на телеканале «Пятница!». Скрин: телеканал «Пятница» Скрин: телеканал «Пятница» Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Девушка из Челябинска по имени Владлена, которая участвует в проекте федерального телеканала «Пятница!» примерила на себя образ золотого унитаза. В четвертом выпуске шоу «Рабы любви», девушки участвовали в перформансе. «Я сразу захотела слиться с этим золотым унитазом. Потому что мне такое подходит», — рассказала Владлена во время съемок. Наставник девушек Ирина Маслова поделилась, что они не случайно задумали именно такой перформанс. В жизни, по словам Масловой, участницы шоу сознательно выбирают роль вещи, и позволяют собой пользоваться. Такой психологический эксперимент поможет им уйти от этой роли. Шоу «Рабы любви» призвано помочь девушкам, которые стали жертвами домашнего насилия и желающих наладить нормальную жизнь. Оно выходит каждый четверг на телеканале «Пятница!».