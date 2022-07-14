14 июля 2022

Челябинка в эфире телеканала изобразила золотой унитаз. Скрин

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Поселки Джабык и Запасное. Челябинская область, унитаз, грязная вода, фильтрование воды
Изображать унитаз было частью психологического эксперимента Фото:

Девушка из Челябинска по имени Владлена, которая участвует в проекте федерального телеканала «Пятница!» примерила на себя образ золотого унитаза. В четвертом выпуске шоу «Рабы любви», девушки участвовали в перформансе.

«Я сразу захотела слиться с этим золотым унитазом. Потому что мне такое подходит», — рассказала Владлена во время съемок.

Наставник девушек Ирина Маслова поделилась, что они не случайно задумали именно такой перформанс. В жизни, по словам Масловой, участницы шоу сознательно выбирают роль вещи, и позволяют собой пользоваться. Такой психологический эксперимент поможет им уйти от этой роли.

Шоу «Рабы любви» призвано помочь девушкам, которые стали жертвами домашнего насилия и желающих наладить нормальную жизнь. Оно выходит каждый четверг на телеканале «Пятница!».

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Девушка из Челябинска по имени Владлена, которая участвует в проекте федерального телеканала «Пятница!» примерила на себя образ золотого унитаза. В четвертом выпуске шоу «Рабы любви», девушки участвовали в перформансе. «Я сразу захотела слиться с этим золотым унитазом. Потому что мне такое подходит», — рассказала Владлена во время съемок. Наставник девушек Ирина Маслова поделилась, что они не случайно задумали именно такой перформанс. В жизни, по словам Масловой, участницы шоу сознательно выбирают роль вещи, и позволяют собой пользоваться. Такой психологический эксперимент поможет им уйти от этой роли. Шоу «Рабы любви» призвано помочь девушкам, которые стали жертвами домашнего насилия и желающих наладить нормальную жизнь. Оно выходит каждый четверг на телеканале «Пятница!».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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