Автор хита «За Путина» снялась в программе Андрея Малахова. Тюменский мем

15 июля 2022 в 17:51 Размер текста - 17 +

Жанна Прохорихина приняла участие в съемках шоу «Песни от всей души» на телеканале «Россия» Фото: Личная страница Андрея Малахова в Instagram Автор хита «За Путина!» тюменка Жанна Прохорихина приняла участие в съемках программы Андрея Малахова «Песни от всей души», которая выйдет в эфир на телеканале «Россия». Об этом она рассказала на своей официальной страницей в соцсети «Одноклассники». «Съемки на ТВ „Россия“ состоялись! Сегодня Андрей Малахов задавал мне важные вопросы, я отвечала важные ответы, и я пою в его передаче „Песни от всей души“ свои песни! Мечты сбываются! Новый виток начинается!», — написала Прохорихина на своей странице в «Одноклассниках». Тюменская певица Жанна Прохорихина получила широкую известность после того, как в 2018 году опубликовала на Youtube клип на свою авторскую песню «За Путина!». Композиция вызвала неоднозначную реакцию среди пользователей, а жители Украины начали открыто оскорблять исполнительницу в комментариях. Артистку также высмеяла другая известная тюменка Алена Водонаева, которая назвала Прохорихину «Жанной курильщика». Новая рубрика URA.RU «Тюменский мем» — это взгляд нашей редакции на необычные, а порой абсурдные новости. Больше смешного — в нашем telegram-канале «Темы Тюмени» Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Автор хита «За Путина!» тюменка Жанна Прохорихина приняла участие в съемках программы Андрея Малахова «Песни от всей души», которая выйдет в эфир на телеканале «Россия». Об этом она рассказала на своей официальной страницей в соцсети «Одноклассники». «Съемки на ТВ „Россия“ состоялись! Сегодня Андрей Малахов задавал мне важные вопросы, я отвечала важные ответы, и я пою в его передаче „Песни от всей души“ свои песни! Мечты сбываются! Новый виток начинается!», — написала Прохорихина на своей странице в «Одноклассниках». Тюменская певица Жанна Прохорихина получила широкую известность после того, как в 2018 году опубликовала на Youtube клип на свою авторскую песню «За Путина!». Композиция вызвала неоднозначную реакцию среди пользователей, а жители Украины начали открыто оскорблять исполнительницу в комментариях. Артистку также высмеяла другая известная тюменка Алена Водонаева, которая назвала Прохорихину «Жанной курильщика».