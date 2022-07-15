ФОМ и ВЦИОМ замерили, сколько россиян поддерживает Путина

Деятельность Владимира Путина одобряют 80% россиян, следует из опросов ВЦИОМ и ФОМ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Показатель доверия к президенту России Владимиру Путину, по данным ВЦИОМ, составил 81,5%. Свой опрос о доверии президенту также провел ФОМ — по данным его аналитиков, главе государства доверяет 79,1% россиян.

«На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 81,5% респондентов (+0,8п.п. за неделю). Показатель одобрения деятельности президента с 4 по 10 июля 2022 года составил 79,1% (+1,3п.п. за неделю)», — сообщается на сайте ВЦИОМ.

По данным ФОМ, президенту доверяют 79% опрошенных. 81% респондентов считают, что Путин хорошо работает на своем посту.

Ранее политолог Марат Баширов в беседе с URA.RU заявил, что рейтинг доверия к президенту растет, так как люди понимают необходимость спецоперации на Украине. «Люди видят, что правительство готово удерживать внутри экономическую ситуацию и реагирует на проблемы слабозащищенных слоев населения», — заключил Баширов.