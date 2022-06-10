Политолог Баширов: рейтинг Путина связан с тактикой спецоперации

Уровень доверия президенту РФ Владимиру Путину остается высоким Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Уровень доверия президенту России Владимиру Путину остается высоким, так как граждане РФ понимают необходимость спецоперации на Украине, а также видят, что власти, согласовывая действия по СВО, стремятся сохранить жизни российских солдат. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился политолог Марат Баширов.

Согласно данным фонда «Общественное мнение», президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78% россиян, 81% опрошенных считает, что он хорошо работает на своем посту. Опрос ФОМ был проведен 9 июня. По результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, о доверии главе государства заявили 80,8% опрошенных. Деятельность президента одобряют 78,3%. Опрос прошел с 30 мая по 5 июня.

«Граждане России понимают, что при всех сложностях проведения специальной военной операции на Украине, она крайне необходима. Это важно с точки зрения обеспечения безопасности страны. С другой стороны они видят, что правительство готово удерживать внутри экономическую ситуацию и реагирует на проблемы слабозащищенных слоев населения», — объяснил Марат Баширов.

По словам политолога, россияне видят согласованную работу властей страны. «Власти четко понимают, как согласовывать действия во время спецоперации, сохраняя жизнь наших солдат, и помогать всем нашим экономическим промышленным субъектам продолжать функционировать, чтобы граждане РФ имели работу и получали все в рамках тех гарантий, которые даны в Конституции РФ», — подытожил собеседник агентства.

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