15 июля 2022

Масштабный скейт-парк появится в Челябинске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие экстримпарка у памятника Курчатову. Челябинск, байк, скейт-парк, экстремальный спорт, велосипед, молодежь, экстрим-парк
Тренироваться на новом месте смогут как новички, так и профессионалы Фото:

Скейт-парк площадью 1,5 тысячи квадратных метров откроется в Челябинске в конце июля. Он расположится на парковке возле ледовой арены «Трактор», сообщили URA.RU в пресс-службе Русской медной компании (РМК).

«В парке предусмотрено зонирование для тренировок новичков и профессионалов. Также фигуры образуют прыжковую зону, подходящую для трюков в воздухе, и street-зону с элементами скольжения с продуманными линиями движения. Безопасность обеспечивает износостойкое и ударопрочное покрытие: „рампы“, „разгонки“, „перила“, „фанбоксы“, „пирамиды“, „ступеньки“ и другие фигуры для выполнения трюков», — сообщили в РМК, которая поддерживает проект скейт-парка.

Аналогичный объект 2 июля заработал в Екатеринбурге. Там прошел масштабный фестиваль, на котором побывало 24 тысячи человек. В Челябинске в день открытия скейт-парка там пройдут соревнования для профессионалов.

Скейт-парк откроется у арены «Трактор»
В Екатеринбурге аналогичный скейт-парк открылся 2 июля

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Скейт-парк площадью 1,5 тысячи квадратных метров откроется в Челябинске в конце июля. Он расположится на парковке возле ледовой арены «Трактор», сообщили URA.RU в пресс-службе Русской медной компании (РМК). «В парке предусмотрено зонирование для тренировок новичков и профессионалов. Также фигуры образуют прыжковую зону, подходящую для трюков в воздухе, и street-зону с элементами скольжения с продуманными линиями движения. Безопасность обеспечивает износостойкое и ударопрочное покрытие: „рампы“, „разгонки“, „перила“, „фанбоксы“, „пирамиды“, „ступеньки“ и другие фигуры для выполнения трюков», — сообщили в РМК, которая поддерживает проект скейт-парка. Аналогичный объект 2 июля заработал в Екатеринбурге. Там прошел масштабный фестиваль, на котором побывало 24 тысячи человек. В Челябинске в день открытия скейт-парка там пройдут соревнования для профессионалов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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