Скейт-парк площадью 1,5 тысячи квадратных метров откроется в Челябинске в конце июля. Он расположится на парковке возле ледовой арены «Трактор», сообщили URA.RU в пресс-службе Русской медной компании (РМК).
«В парке предусмотрено зонирование для тренировок новичков и профессионалов. Также фигуры образуют прыжковую зону, подходящую для трюков в воздухе, и street-зону с элементами скольжения с продуманными линиями движения. Безопасность обеспечивает износостойкое и ударопрочное покрытие: „рампы“, „разгонки“, „перила“, „фанбоксы“, „пирамиды“, „ступеньки“ и другие фигуры для выполнения трюков», — сообщили в РМК, которая поддерживает проект скейт-парка.
Аналогичный объект 2 июля заработал в Екатеринбурге. Там прошел масштабный фестиваль, на котором побывало 24 тысячи человек. В Челябинске в день открытия скейт-парка там пройдут соревнования для профессионалов.
Скейт-парк откроется у арены «Трактор»
Пресс-служба РМК
В Екатеринбурге аналогичный скейт-парк открылся 2 июля
Скейт-парк площадью 1,5 тысячи квадратных метров откроется в Челябинске в конце июля. Он расположится на парковке возле ледовой арены «Трактор», сообщили URA.RU в пресс-службе Русской медной компании (РМК). «В парке предусмотрено зонирование для тренировок новичков и профессионалов. Также фигуры образуют прыжковую зону, подходящую для трюков в воздухе, и street-зону с элементами скольжения с продуманными линиями движения. Безопасность обеспечивает износостойкое и ударопрочное покрытие: „рампы“, „разгонки“, „перила“, „фанбоксы“, „пирамиды“, „ступеньки“ и другие фигуры для выполнения трюков», — сообщили в РМК, которая поддерживает проект скейт-парка. Аналогичный объект 2 июля заработал в Екатеринбурге. Там прошел масштабный фестиваль, на котором побывало 24 тысячи человек. В Челябинске в день открытия скейт-парка там пройдут соревнования для профессионалов.