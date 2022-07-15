Масштабный скейт-парк появится в Челябинске. Фото

16 июля 2022 в 13:07 Размер текста - 17 +

Тренироваться на новом месте смогут как новички, так и профессионалы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Скейт-парк площадью 1,5 тысячи квадратных метров откроется в Челябинске в конце июля. Он расположится на парковке возле ледовой арены «Трактор», сообщили URA.RU в пресс-службе Русской медной компании (РМК). «В парке предусмотрено зонирование для тренировок новичков и профессионалов. Также фигуры образуют прыжковую зону, подходящую для трюков в воздухе, и street-зону с элементами скольжения с продуманными линиями движения. Безопасность обеспечивает износостойкое и ударопрочное покрытие: „рампы“, „разгонки“, „перила“, „фанбоксы“, „пирамиды“, „ступеньки“ и другие фигуры для выполнения трюков», — сообщили в РМК, которая поддерживает проект скейт-парка. Аналогичный объект 2 июля заработал в Екатеринбурге. Там прошел масштабный фестиваль, на котором побывало 24 тысячи человек. В Челябинске в день открытия скейт-парка там пройдут соревнования для профессионалов. Скейт-парк откроется у арены «Трактор» Пресс-служба РМК В Екатеринбурге аналогичный скейт-парк открылся 2 июля Пресс-служба РМК Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Скейт-парк площадью 1,5 тысячи квадратных метров откроется в Челябинске в конце июля. Он расположится на парковке возле ледовой арены «Трактор», сообщили URA.RU в пресс-службе Русской медной компании (РМК). «В парке предусмотрено зонирование для тренировок новичков и профессионалов. Также фигуры образуют прыжковую зону, подходящую для трюков в воздухе, и street-зону с элементами скольжения с продуманными линиями движения. Безопасность обеспечивает износостойкое и ударопрочное покрытие: „рампы“, „разгонки“, „перила“, „фанбоксы“, „пирамиды“, „ступеньки“ и другие фигуры для выполнения трюков», — сообщили в РМК, которая поддерживает проект скейт-парка. Аналогичный объект 2 июля заработал в Екатеринбурге. Там прошел масштабный фестиваль, на котором побывало 24 тысячи человек. В Челябинске в день открытия скейт-парка там пройдут соревнования для профессионалов.