Базу отдыха можно приобрести за 33 миллиона рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания «Уральская кузница» (входит в структуру «Мечел») продает базу отдыха «Металлург» на озере «Большой Кисегач» в Челябинской области за 33 миллиона рублей. Соответствующая информация размещена на популярном сайте объявлений.

«База отдыха „Металлург“ находится на южном берегу озера Большой Кисегач, в 6 км к западу от города Чебаркуль, Челябинской области, и в 95 км от города Челябинск. В стоимость входят нежилые здания оздоровительного комплекса площадью 183,1 квадратных метра и столовая с бытовыми помещениями площадью 2029,1 квадратных метров, а также хозяйственные постройки», — указано в объявлении на сайте «Авито»

В объявлении указано, что база расположена на площади 20 тысяч квадратных метров, земля находится в аренде до 2060 года. На территории имеется котельная, насосная станция с канализацией, а также дороги и дом лодочника.

Ранее стало известно, что компания «Мечел», совет директоров которой возглавляет олигарх Игорь Зюзин, не будет выплачивать дивиденды за 2021 год. Решение об этом собрание акционеров приняло 30 июня.

База отдыха расположена на берегу озера Большой Кисегач Скрин с сайта объявлений «Авито»