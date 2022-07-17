В ХМАО за сутки утонули два человека

18 июля 2022 в 00:18 Размер текста - 17 +

Жители купались в необорудованных местах Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе за сутки произошло три происшествия при купании в необорудованных местах. Два человека погибли, один спасен, сообщила ГИМС МЧС России по ХМАО на странице «ВКонтакте». «На карьере СОТ „Победит-2“ Сургутского района во время купания утонул мужчина 1968 г. р. На реке Большой Юган в д. Тайлаково Сургутского района утонула женщина 1987 г.р» — уточнили в ведомстве. На реке Кайгарка в районе поселка Горноправдинск Ханты-Мансийского района медики спасли утонувшего мужчину. Он госпитализирован. Ранее URA.RU сообщало, что в поселке Салым Нефтеюганского района медицинские работники вернули к жизни захлебнувшегося ребенка 2017 года рождения. Мальчик был доставлен в больницу. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В Ханты-Мансийском автономном округе за сутки произошло три происшествия при купании в необорудованных местах. Два человека погибли, один спасен, сообщила ГИМС МЧС России по ХМАО на странице «ВКонтакте». «На карьере СОТ „Победит-2“ Сургутского района во время купания утонул мужчина 1968 г. р. На реке Большой Юган в д. Тайлаково Сургутского района утонула женщина 1987 г.р» — уточнили в ведомстве. На реке Кайгарка в районе поселка Горноправдинск Ханты-Мансийского района медики спасли утонувшего мужчину. Он госпитализирован. Ранее URA.RU сообщало, что в поселке Салым Нефтеюганского района медицинские работники вернули к жизни захлебнувшегося ребенка 2017 года рождения. Мальчик был доставлен в больницу.