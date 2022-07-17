17 июля 2022
16 июля 2022
15 июля 2022

В ХМАО за сутки утонули два человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Природа ХМАО. Сургут, пристань, река, природа, пейзаж, крутой берег
Жители купались в необорудованных местах Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе за сутки произошло три происшествия при купании в необорудованных местах. Два человека погибли, один спасен, сообщила ГИМС МЧС России по ХМАО на странице «ВКонтакте».

«На карьере СОТ „Победит-2“ Сургутского района во время купания утонул мужчина 1968 г. р. На реке Большой Юган в д. Тайлаково Сургутского района утонула женщина 1987 г.р» — уточнили в ведомстве.

На реке Кайгарка в районе поселка Горноправдинск Ханты-Мансийского района медики спасли утонувшего мужчину. Он госпитализирован.

Ранее URA.RU сообщало, что в поселке Салым Нефтеюганского района медицинские работники вернули к жизни захлебнувшегося ребенка 2017 года рождения. Мальчик был доставлен в больницу.

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В Ханты-Мансийском автономном округе за сутки произошло три происшествия при купании в необорудованных местах. Два человека погибли, один спасен, сообщила ГИМС МЧС России по ХМАО на странице «ВКонтакте». «На карьере СОТ „Победит-2“ Сургутского района во время купания утонул мужчина 1968 г. р. На реке Большой Юган в д. Тайлаково Сургутского района утонула женщина 1987 г.р» — уточнили в ведомстве. На реке Кайгарка в районе поселка Горноправдинск Ханты-Мансийского района медики спасли утонувшего мужчину. Он госпитализирован. Ранее URA.RU сообщало, что в поселке Салым Нефтеюганского района медицинские работники вернули к жизни захлебнувшегося ребенка 2017 года рождения. Мальчик был доставлен в больницу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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