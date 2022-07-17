После посещения цветка осы одурманиваются и не могут лететь к другому растению, чтобы опылять его Фото: Алена Полозова © URA.RU

В нацпарке «Таганай» близ Златоуста (Челябинская область) зацвела орхидея с этанолом вместо нектара. Как сообщили в пресс-службе парка, чтобы привлечь насекомых для опыления, цветок маскируется под колокольчик.

«Осы летят на эту орхидею для подкрепления сил, привлекаемые смесью этанола и наркотических веществ. Это орхидея-„обманщица“, так как цветки пыльцеголовника не содержат нектара — приходится мимикрировать под колокольчик», — рассказали в нацпарке на сайте учреждения.

Опыление происходит, когда опьяненное насекомое, вывалявшись в пыльце, несет ее на другой цветок. Специалисты отметили, что часто осы пьянеют так сильно, что не могут взлететь. В таком случае цветок теряет соцветие раньше, чем оказывается опыленным. Венчики, не успев оставить завязь, могут оторваться от ветра, ливня или того, что рядом пройдет человек либо животное.

Это влияет на редкость орхидей. Они занесены в Красную книгу. Усилия по сохранению природы на Тагане дали результаты, и таганайский пыльцеголовник спасен от вымирания. В районе Еремеевской копи в 2022 году обнаружены два дополнительных участка произрастания растения.

Пьянящая орхидея распространила свой ареал на Таганае Фото: нацпарк «Таганай»