17 июля 2022

В Екатеринбурге на мужчину упало дерево. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Упавшие деревья после урагана. Тюмень, ураган, штормовое предупреждение, шторм, упавшее дерево, дерево упало на машину
Дерево едва не придавило мужчину в Екатеринбурге Фото:

В Ботаническом районе Екатеринбурга дерево чуть не придавило прохожего мужчину. Горожанин успел отскочить, дерево рухнуло на припаркованные автомобили.

«Пока сложно понять, что помято. Точно ясно, что крыша и водительская дверь», — рассказал Е1.ru владелец пострадавшей машины.

Жильцы дома уже обращались в управляющую компанию с просьбой спилить дерево. «Я позвонил в управляющую компанию, рассказал, что пострадал мой транспорт. На него упало то самое дерево, которое мы просили спилить. В УК сообщили, что дерево спилили», — отметил владелец пострадавшего автомобиля.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в УК «РЭМП УЖСК». На телефонный звонок корреспондента никто не ответил. Ранее агентство писало, что в центре Алапаевска (Свердловская область) на прохожую упало дерево. По словам пострадавшей, на ее теле осталось много ссадин и ушибов.

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В Ботаническом районе Екатеринбурга дерево чуть не придавило прохожего мужчину. Горожанин успел отскочить, дерево рухнуло на припаркованные автомобили. «Пока сложно понять, что помято. Точно ясно, что крыша и водительская дверь», — рассказал Е1.ru владелец пострадавшей машины. Жильцы дома уже обращались в управляющую компанию с просьбой спилить дерево. «Я позвонил в управляющую компанию, рассказал, что пострадал мой транспорт. На него упало то самое дерево, которое мы просили спилить. В УК сообщили, что дерево спилили», — отметил владелец пострадавшего автомобиля. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в УК «РЭМП УЖСК». На телефонный звонок корреспондента никто не ответил. Ранее агентство писало, что в центре Алапаевска (Свердловская область) на прохожую упало дерево. По словам пострадавшей, на ее теле осталось много ссадин и ушибов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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