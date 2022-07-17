В Екатеринбурге на мужчину упало дерево. Видео

18 июля 2022 в 10:08 Размер текста - 17 +

Дерево едва не придавило мужчину в Екатеринбурге Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Ботаническом районе Екатеринбурга дерево чуть не придавило прохожего мужчину. Горожанин успел отскочить, дерево рухнуло на припаркованные автомобили. «Пока сложно понять, что помято. Точно ясно, что крыша и водительская дверь», — рассказал Е1.ru владелец пострадавшей машины. Жильцы дома уже обращались в управляющую компанию с просьбой спилить дерево. «Я позвонил в управляющую компанию, рассказал, что пострадал мой транспорт. На него упало то самое дерево, которое мы просили спилить. В УК сообщили, что дерево спилили», — отметил владелец пострадавшего автомобиля. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в УК «РЭМП УЖСК». На телефонный звонок корреспондента никто не ответил. Ранее агентство писало, что в центре Алапаевска (Свердловская область) на прохожую упало дерево. По словам пострадавшей, на ее теле осталось много ссадин и ушибов. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Ботаническом районе Екатеринбурга дерево чуть не придавило прохожего мужчину. Горожанин успел отскочить, дерево рухнуло на припаркованные автомобили. «Пока сложно понять, что помято. Точно ясно, что крыша и водительская дверь», — рассказал Е1.ru владелец пострадавшей машины. Жильцы дома уже обращались в управляющую компанию с просьбой спилить дерево. «Я позвонил в управляющую компанию, рассказал, что пострадал мой транспорт. На него упало то самое дерево, которое мы просили спилить. В УК сообщили, что дерево спилили», — отметил владелец пострадавшего автомобиля. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в УК «РЭМП УЖСК». На телефонный звонок корреспондента никто не ответил. Ранее агентство писало, что в центре Алапаевска (Свердловская область) на прохожую упало дерево. По словам пострадавшей, на ее теле осталось много ссадин и ушибов.