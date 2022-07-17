ОНФ поднимает скандал из-за «Ботанического сада» в Сургуте

18 июля 2022 в 15:45 Размер текста - 17 +

Общественники недовольны, что часть парка закрыта для горожан Фото: Размик Закарян © URA.RU В Сургуте представители Общероссийского народного фронта спорят с мэрией из-за юридического статуса «Ботанического сада» в парке «За Саймой». Будущее этого объекта не решается уже 20 лет, и все это время территория закрыта для горожан. Об этом URA.RU сообщил представитель ОНФ в Сургуте Рустем Юсупов. «По поводу „Ботанического сада“ много вопросов, но основной — это на каком юридическом основании часть парка была огорожена и передана Сургутскому госуниверситету. Получается, землю огородили, какие-то люди ведут там какие-то работы с 2001 года. А для посещений жителями эта территория закрыта, хотя земля в общем пользовании числится», — рассказал Юсупов. Представители общественной организации возмущены, что 20 лет администрация города не может решить вопрос с «Ботаническим садом» в Сургуте и предать этой территории какой-то юридический статус. «Историю вопроса надо поднимать, потому что начиналось в то время, когда главой города был Сидоров. И какие-то соглашения еще оттуда идут. А администрации потом просто поддерживала ту научную деятельность, которая там ведется. Сейчас думаем, что делать с этой территорией. У нас есть для этого специальная площадка для обсуждений», — сообщил директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» администрации Сургута Роман Богач. Несколько лет назад представитель Сургутского госуниверситета Глеб Кукуричкин предлагал решить вопрос, передав эту землю федеральным либо окружным властям. Следить и обслуживать охраняемые природные зоны типа заповедников и ботанических садов — как раз их юрисдикция. Но этого так и не сделали. В свою очередь ОНФ готовит обращение в прокуратуру для скорейшего решения вопроса с юридическим статусом «Ботанического сада». Ранее URA.RU сообщало, что проект экопарка «За Саймой» в Сургуте оценили на федеральном уровне. Эксперты агентства стратегических инициатив высоко оценили идею благоустройства сургутского экопарка «За Саймой» и включили его в число лучших проектов среди российских городов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сургуте представители Общероссийского народного фронта спорят с мэрией из-за юридического статуса «Ботанического сада» в парке «За Саймой». Будущее этого объекта не решается уже 20 лет, и все это время территория закрыта для горожан. Об этом URA.RU сообщил представитель ОНФ в Сургуте Рустем Юсупов. «По поводу „Ботанического сада“ много вопросов, но основной — это на каком юридическом основании часть парка была огорожена и передана Сургутскому госуниверситету. Получается, землю огородили, какие-то люди ведут там какие-то работы с 2001 года. А для посещений жителями эта территория закрыта, хотя земля в общем пользовании числится», — рассказал Юсупов. Представители общественной организации возмущены, что 20 лет администрация города не может решить вопрос с «Ботаническим садом» в Сургуте и предать этой территории какой-то юридический статус. «Историю вопроса надо поднимать, потому что начиналось в то время, когда главой города был Сидоров. И какие-то соглашения еще оттуда идут. А администрации потом просто поддерживала ту научную деятельность, которая там ведется. Сейчас думаем, что делать с этой территорией. У нас есть для этого специальная площадка для обсуждений», — сообщил директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» администрации Сургута Роман Богач. Несколько лет назад представитель Сургутского госуниверситета Глеб Кукуричкин предлагал решить вопрос, передав эту землю федеральным либо окружным властям. Следить и обслуживать охраняемые природные зоны типа заповедников и ботанических садов — как раз их юрисдикция. Но этого так и не сделали. В свою очередь ОНФ готовит обращение в прокуратуру для скорейшего решения вопроса с юридическим статусом «Ботанического сада». Ранее URA.RU сообщало, что проект экопарка «За Саймой» в Сургуте оценили на федеральном уровне. Эксперты агентства стратегических инициатив высоко оценили идею благоустройства сургутского экопарка «За Саймой» и включили его в число лучших проектов среди российских городов.