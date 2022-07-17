17 июля 2022
16 июля 2022
15 июля 2022

ОНФ поднимает скандал из-за «Ботанического сада» в Сургуте

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ботанический сад. Екатеринбург, ботанический сад
Общественники недовольны, что часть парка закрыта для горожан Фото:

В Сургуте представители Общероссийского народного фронта спорят с мэрией из-за юридического статуса «Ботанического сада» в парке «За Саймой». Будущее этого объекта не решается уже 20 лет, и все это время территория закрыта для горожан. Об этом URA.RU сообщил представитель ОНФ в Сургуте Рустем Юсупов.

«По поводу „Ботанического сада“ много вопросов, но основной — это на каком юридическом основании часть парка была огорожена и передана Сургутскому госуниверситету. Получается, землю огородили, какие-то люди ведут там какие-то работы с 2001 года. А для посещений жителями эта территория закрыта, хотя земля в общем пользовании числится», — рассказал Юсупов.

Представители общественной организации возмущены, что 20 лет администрация города не может решить вопрос с «Ботаническим садом» в Сургуте и предать этой территории какой-то юридический статус. «Историю вопроса надо поднимать, потому что начиналось в то время, когда главой города был Сидоров. И какие-то соглашения еще оттуда идут. А администрации потом просто поддерживала ту научную деятельность, которая там ведется. Сейчас думаем, что делать с этой территорией. У нас есть для этого специальная площадка для обсуждений», — сообщил директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» администрации Сургута Роман Богач.

Несколько лет назад представитель Сургутского госуниверситета Глеб Кукуричкин предлагал решить вопрос, передав эту землю федеральным либо окружным властям. Следить и обслуживать охраняемые природные зоны типа заповедников и ботанических садов — как раз их юрисдикция. Но этого так и не сделали. В свою очередь ОНФ готовит обращение в прокуратуру для скорейшего решения вопроса с юридическим статусом «Ботанического сада».

Ранее URA.RU сообщало, что проект экопарка «За Саймой» в Сургуте оценили на федеральном уровне. Эксперты агентства стратегических инициатив высоко оценили идею благоустройства сургутского экопарка «За Саймой» и включили его в число лучших проектов среди российских городов.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»

В Сургуте представители Общероссийского народного фронта спорят с мэрией из-за юридического статуса «Ботанического сада» в парке «За Саймой». Будущее этого объекта не решается уже 20 лет, и все это время территория закрыта для горожан. Об этом URA.RU сообщил представитель ОНФ в Сургуте Рустем Юсупов. «По поводу „Ботанического сада“ много вопросов, но основной — это на каком юридическом основании часть парка была огорожена и передана Сургутскому госуниверситету. Получается, землю огородили, какие-то люди ведут там какие-то работы с 2001 года. А для посещений жителями эта территория закрыта, хотя земля в общем пользовании числится», — рассказал Юсупов. Представители общественной организации возмущены, что 20 лет администрация города не может решить вопрос с «Ботаническим садом» в Сургуте и предать этой территории какой-то юридический статус. «Историю вопроса надо поднимать, потому что начиналось в то время, когда главой города был Сидоров. И какие-то соглашения еще оттуда идут. А администрации потом просто поддерживала ту научную деятельность, которая там ведется. Сейчас думаем, что делать с этой территорией. У нас есть для этого специальная площадка для обсуждений», — сообщил директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» администрации Сургута Роман Богач. Несколько лет назад представитель Сургутского госуниверситета Глеб Кукуричкин предлагал решить вопрос, передав эту землю федеральным либо окружным властям. Следить и обслуживать охраняемые природные зоны типа заповедников и ботанических садов — как раз их юрисдикция. Но этого так и не сделали. В свою очередь ОНФ готовит обращение в прокуратуру для скорейшего решения вопроса с юридическим статусом «Ботанического сада». Ранее URA.RU сообщало, что проект экопарка «За Саймой» в Сургуте оценили на федеральном уровне. Эксперты агентства стратегических инициатив высоко оценили идею благоустройства сургутского экопарка «За Саймой» и включили его в число лучших проектов среди российских городов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...