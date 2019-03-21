Идею обустройства экопарка в Сургуте оценили на федеральном уровне

Эксперты агентства стратегических инициатив высоко оценили идею благоустройства сургутского экопарка «За Саймой» и включили его в число лучших проектов среди российских городов. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе мэрии.
«Теперь Сургут будет конкурировать с командами из Твери, Сызрани, Санкт-Петербурга, Самары и еще 15 городами, чтобы получить дополнительную поддержку от экспертов АСИ и краудсорсинговой платформы для продвижения и реализации проекта», — говорится в сообщении мэрии. Парк «За Саймой» находится в центре города — это самое популярное место отдыха сургутян. В планах властей — его масштабное благоустройство. Здесь планируется организовать самый северный ботанический сад в России. Также после реконструкции там должны появиться детские игровые комплексы, кафе, скейтпарк, велосипедные дорожки, террасы, беседки, летний кинотеатр.
В мэрии заявляют, что сейчас уже закончено техническое задание по реализации проекта благоустройства. Теперь на основе ТЗ начнется разработка проектно-сметной документации по обустройству экопарка. Как ранее сообщало «URA.RU», о необходимости изменения этой территории города начали говорить сургутские общественники и администрация поддержала эту идею.