Отдых в Турции за год для челябинцев подорожал в два раза Фото: Нина Калинина © URA.RU

Выбор жителей Челябинска городов для отдыха в Турции возглавили Сиде, Кемер и населенные пункты Алании. Как URA.RU рассказали участники туристского рынка, предпочтения определились, исходя из полетной программы челябинского аэропорта.

«Обычно желающие отдохнуть в Турции челябинцы выбирают для отдыха отели Сиде, Кемера и города Алании. Такой выбор связан с тем, что туда можно добраться из аэропорта Анталии, куда есть прямой рейс из Челябинска. Размещение в самой Анталии в пляжных отелях дороже, поэтому спрос на них ниже», — рассказали URA.RU в компании «Туры мира».

Из данной тройки отдых в Кемере будет наиболее доступным: 148 тысяч рублей на двоих человек в четырехзвездочной пляжной гостинице за 10 дней по системе питания «все включено» с 1 августа. Провести отпуск в Алании обойдется в 163 тысячи, в Сиде — от 170 тысяч рублей.

Участники рынка отметили, что по сравнению с 2021 годом отдых в Турции обходится дороже в два раза. Президент Челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода сообщила, что только 10% обратившихся в туркомпании за путевкой в Турцию доходят до стадии оплаты. Дороговизна туров многих отпугивает. Отдохнуть семьей из трех человек сегодня обойдется в 280 тысяч, хотя в 2021 году это можно было сделать в пятизвездочном отеле примерно за 120 тысяч рублей.

В стоимости путевки значительная доля приходится на оплату перелета. В оба конца его стоимость составляет примерно 80 тысяч рублей на человека. Популярность городов Эгейского побережья ниже, отметила директор по развитию группы туркомпаний СТТ Мария Кучеренко, поскольку полетная программа туда доступна только из Екатеринбурга. К направлению относятся курорты Мармарис, Даламан и Бодрум.

Глубина бронирования в июле, по оценке Кучеренко, не превышает месяца: люди опасаются отдавать деньги за ранние бронирования. Тем не менее, желающим отдохнуть осенью специалист советует забронировать тур сейчас, иначе потом придется переплачивать. Собеседница URA.RU привела пример, когда семейная пара, протянув с выбором, за тот же самый тур отдала 250 тысяч рублей, хотя при раннем бронировании путевка стоила 180 тысяч.

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