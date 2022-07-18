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Бывший глава страховой компании ХМАО получил семь лет колонии

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Дмитрию Зыкову. Челябинск , клетка, решетка, суд, табаков александр
Бывший директор «Югории» получил 7.5 лет колонии за многомилионные хищения Фото:

Бывший генеральный директор государственной страховой компании «Югория» Владимир Волков приговорен к 7.5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации.

«Приговором суда Волкову назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата)», — сообщает на сайте пресс-служба ведомства.

За период с 2005 по 2012 годы, Волков, совместно с Алексеем Семенихиным сменяли друг друга на посту генерального директора страховой компании «Югория». Используя служебное положение они присвоили себе 183 млн рублей.

Уголовное дело на Семенихина прекращено в связи с истекшим сроком давности. На обоих наложен арест имущества, соразмерно причиненному ущербу.

Ранее URA.RU рассказало о возбуждении уголовного дела в адрес строительной компании из Сургута. Строители представили в администрацию поддельные финансовые отчеты.

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Бывший генеральный директор государственной страховой компании «Югория» Владимир Волков приговорен к 7.5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации. «Приговором суда Волкову назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата)», — сообщает на сайте пресс-служба ведомства. За период с 2005 по 2012 годы, Волков, совместно с Алексеем Семенихиным сменяли друг друга на посту генерального директора страховой компании «Югория». Используя служебное положение они присвоили себе 183 млн рублей. Уголовное дело на Семенихина прекращено в связи с истекшим сроком давности. На обоих наложен арест имущества, соразмерно причиненному ущербу. Ранее URA.RU рассказало о возбуждении уголовного дела в адрес строительной компании из Сургута. Строители представили в администрацию поддельные финансовые отчеты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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