Бывший глава страховой компании ХМАО получил семь лет колонии

Бывший директор «Югории» получил 7.5 лет колонии за многомилионные хищения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший генеральный директор государственной страховой компании «Югория» Владимир Волков приговорен к 7.5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации.

«Приговором суда Волкову назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата)», — сообщает на сайте пресс-служба ведомства.

За период с 2005 по 2012 годы, Волков, совместно с Алексеем Семенихиным сменяли друг друга на посту генерального директора страховой компании «Югория». Используя служебное положение они присвоили себе 183 млн рублей.

Уголовное дело на Семенихина прекращено в связи с истекшим сроком давности. На обоих наложен арест имущества, соразмерно причиненному ущербу.

Ранее URA.RU рассказало о возбуждении уголовного дела в адрес строительной компании из Сургута. Строители представили в администрацию поддельные финансовые отчеты.