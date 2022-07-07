Подрядчик получил деньги за несуществующую работу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте в отношении подрядной организации, благоустраивающей набережную у Сургутского государственного университета, возбудили дело за подлог документов. Строители предоставили в городскую администрацию отчеты о выполненных работах, к достоверности которых возникли вопросы. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом расследования.

«Дело возбудили 28 июня. Пока определенного подозреваемого нет. Пока там фигурирует директор фирмы. Они в администрацию предоставили недостоверные сведения об объеме выполненных работ. В общем, получили больше денег, чем на самом деле выполнили работ, если коротко», — рассказал источник.

В полиции округа журналисту URA.RU факт возбуждения уголовного дела подтвердили, но сообщать о подробностях отказались, сославшись на тайну следствия. Но данные о расследовании во время онлайн-эфира с губернатором Югры Натальей Комаровой озвучил глава Сургута Андрей Филатов. «Мы зашли в судебные разбирательства с подрядчиком в связи с тем, что мы не согласны с качеством и объемом работ. А параллельно передали документы в управление надзора. Было принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении подрядчика. Органы надзора согласились с нашими доводами», — рассказал Филатов. Дозвониться до руководителя компании «Квадрат» Ивана Вопияшина, который занимается благоустройством набережной у СурГУ, на момент публикации материала не удалось. Он не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что у подрядчика возникли разногласия с чиновниками из-за набережной. Сотрудников мэрии не устраивает качество выполненных работ.

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