Свердловчанка после свадьбы жалуется на недействительный паспорт. «Его нет в базе МВД»

19 июля 2022 в 07:05 Размер текста - 17 +

Жительница Екатеринбурга не смогла обновить данные паспорта на Госуслугах Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жительница Екатеринбурга получила новый паспорт из-за смены фамилии. Три месяца она думала, что с ним все в порядке, и успела получить другие документы, а также слетать по нему в другой город. Но при оформлении загранпаспорта через Госуслуги выяснилось, что паспорта РФ нет в базе МВД. Об этом екатеринбурженка рассказала URA.RU. «В марте я вышла замуж, а в конце марта получила новый паспорт. Затем по нему получила другие документы с новой фамилией — СНИЛС, ИНН и так далее. Жила себе спокойно, пока на днях не зашла на Госуслуги, чтобы подать заявление на загранпаспорт. И выяснилось, что мой паспорт не проходит проверку МВД. Самое удивительное, что если паспорта нет в базе МВД, то он недействителен. При этом я успела поменять с этим паспортом другие документы и слетать в Санкт-Петербург», — рассказывает собеседница. Девушка написала в службу поддержку, там ей ответили, что паспорт проверит вручную сотрудник МВД. Через несколько часов пришел ответ: «Проверка не пройдена, обратитесь в МВД». 15 июля девушка отправила запрос в ведомство и теперь ждет ответ. Дозвониться до отделения, где она получала паспорт, а также по другим номерам на сайте миграционной службы не получается — трубки никто не берет. На Госуслугах указаны три причины, почему паспорт может не пройти проверку: «В паспорте и на Госуслугах написаны разные данные. Часто пользователи указывают букву „е“ вместо „е“, „и“ вместо „й“, сокращение „г.“ вместо „гор.“ Если паспорт новый, вероятно, он еще не обновился в базе МВД. Указывайте данные паспорта на Госуслугах через 2 недели после получения. Возможно, паспорт недействителен. Проверьте на сайте МВД». URA направило официальный запрос в ГУ МВД по Свердловской области. Ранее агентство сообщало о свердловчанке, которая получила на Госуслугах штраф в размере пять тысяч рублей от ГИБДД за езду без прав. При этом женщина никогда не водила машину и водительское удостоверение не получала. В ГИБД, в свою очередь, объяснили сложившуюся ситуацию некорректной работой Госуслуг. Паспорт свердловчанки не найден в базе МВД Скрин сайта «Госуслуги» Девушка не смогла дозвониться до представителей миграционной службы Скрины предоставлены читательницей URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Жительница Екатеринбурга получила новый паспорт из-за смены фамилии. Три месяца она думала, что с ним все в порядке, и успела получить другие документы, а также слетать по нему в другой город. Но при оформлении загранпаспорта через Госуслуги выяснилось, что паспорта РФ нет в базе МВД. Об этом екатеринбурженка рассказала URA.RU. «В марте я вышла замуж, а в конце марта получила новый паспорт. Затем по нему получила другие документы с новой фамилией — СНИЛС, ИНН и так далее. Жила себе спокойно, пока на днях не зашла на Госуслуги, чтобы подать заявление на загранпаспорт. И выяснилось, что мой паспорт не проходит проверку МВД. Самое удивительное, что если паспорта нет в базе МВД, то он недействителен. При этом я успела поменять с этим паспортом другие документы и слетать в Санкт-Петербург», — рассказывает собеседница. Девушка написала в службу поддержку, там ей ответили, что паспорт проверит вручную сотрудник МВД. Через несколько часов пришел ответ: «Проверка не пройдена, обратитесь в МВД». 15 июля девушка отправила запрос в ведомство и теперь ждет ответ. Дозвониться до отделения, где она получала паспорт, а также по другим номерам на сайте миграционной службы не получается — трубки никто не берет. На Госуслугах указаны три причины, почему паспорт может не пройти проверку: «В паспорте и на Госуслугах написаны разные данные. Часто пользователи указывают букву „е“ вместо „е“, „и“ вместо „й“, сокращение „г.“ вместо „гор.“ Если паспорт новый, вероятно, он еще не обновился в базе МВД. Указывайте данные паспорта на Госуслугах через 2 недели после получения. Возможно, паспорт недействителен. Проверьте на сайте МВД». URA направило официальный запрос в ГУ МВД по Свердловской области. Ранее агентство сообщало о свердловчанке, которая получила на Госуслугах штраф в размере пять тысяч рублей от ГИБДД за езду без прав. При этом женщина никогда не водила машину и водительское удостоверение не получала. В ГИБД, в свою очередь, объяснили сложившуюся ситуацию некорректной работой Госуслуг.