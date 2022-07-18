В МИД РФ раскрыли, сколько российского зерна пойдет на экспорт

19 июля 2022 в 03:22 Размер текста - 17 +

По словам Вершинина, в этом году Россия экспортирует 37 млн зерна Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Власти России планируют экспортировать в этом году 37 миллионов тонн зерна, в 2023 — до 50 миллионов тонн. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. «Со своей стороны продолжаем оказывать гуманитарную помощь. На коммерческой же основе ожидаем, что экспорт из России зерна в текущем сельскохозяйственном году достигнет 37 миллионов тонн, в следующем — до 50 миллионов тонн. Вдобавок к этому прибавьте десятки миллионов тонн удобрений», — сказал Вершинин на мероприятии по продовольственной безопасности в ООН, передает ТАСС. Ранее на встрече в Стамбуле официальные лица России, Украины, Турции и ООН обсудили план возобновления экспорта украинского зерна через Черное море. По словам источников информации, контроль будут осуществлять турецкая сторона и ООН. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Власти России планируют экспортировать в этом году 37 миллионов тонн зерна, в 2023 — до 50 миллионов тонн. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. «Со своей стороны продолжаем оказывать гуманитарную помощь. На коммерческой же основе ожидаем, что экспорт из России зерна в текущем сельскохозяйственном году достигнет 37 миллионов тонн, в следующем — до 50 миллионов тонн. Вдобавок к этому прибавьте десятки миллионов тонн удобрений», — сказал Вершинин на мероприятии по продовольственной безопасности в ООН, передает ТАСС. Ранее на встрече в Стамбуле официальные лица России, Украины, Турции и ООН обсудили план возобновления экспорта украинского зерна через Черное море. По словам источников информации, контроль будут осуществлять турецкая сторона и ООН.