18 июля 2022

В МИД РФ раскрыли, сколько российского зерна пойдет на экспорт

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уборка пшеницы на границе ДНР и Ростовской области. Ростов, поле, комбайн, пшеница, страда, зерно, сельское хозяйство, уборка хлеба
По словам Вершинина, в этом году Россия экспортирует 37 млн зерна Фото:
новость из сюжета
Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Власти России планируют экспортировать в этом году 37 миллионов тонн зерна, в 2023 — до 50 миллионов тонн. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

«Со своей стороны продолжаем оказывать гуманитарную помощь. На коммерческой же основе ожидаем, что экспорт из России зерна в текущем сельскохозяйственном году достигнет 37 миллионов тонн, в следующем — до 50 миллионов тонн. Вдобавок к этому прибавьте десятки миллионов тонн удобрений», — сказал Вершинин на мероприятии по продовольственной безопасности в ООН, передает ТАСС.

Ранее на встрече в Стамбуле официальные лица России, Украины, Турции и ООН обсудили план возобновления экспорта украинского зерна через Черное море. По словам источников информации, контроль будут осуществлять турецкая сторона и ООН.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Власти России планируют экспортировать в этом году 37 миллионов тонн зерна, в 2023 — до 50 миллионов тонн. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. «Со своей стороны продолжаем оказывать гуманитарную помощь. На коммерческой же основе ожидаем, что экспорт из России зерна в текущем сельскохозяйственном году достигнет 37 миллионов тонн, в следующем — до 50 миллионов тонн. Вдобавок к этому прибавьте десятки миллионов тонн удобрений», — сказал Вершинин на мероприятии по продовольственной безопасности в ООН, передает ТАСС. Ранее на встрече в Стамбуле официальные лица России, Украины, Турции и ООН обсудили план возобновления экспорта украинского зерна через Черное море. По словам источников информации, контроль будут осуществлять турецкая сторона и ООН.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...