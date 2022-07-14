WSJ: Россия и Украина договорились о вывозе зерна

14 июля 2022 в 13:34 Размер текста - 17 +

Контроль за экспортом зерна будут осуществлять Турция и ООН Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна На встрече в Стамбуле официальные лица России, Украины, Турции и ООН договорились о создании координационного центра в Стамбуле по вывозу зерна. Об этом сообщает The Wall Street Journal. «Должностные лица России, Украины, Турции и Организации Объединенных Наций согласовали ключевые аспекты плана возобновления экспорта украинского зерна через Черное море, заявили высокопоставленные руководители Турции и ООН», — сообщает WSJ. Министр обороны Турции сообщил, что все участники будут контролировать исходящие поставки зерна. «Контроль будут осуществлять турецкая сторона и ООН. Это легло в основу предложенного механизма по работе координационного центра в Стамбуле. Технические детали еще будут обсуждаться», — сообщили источники РИА «Новости», дополняя информацию WSJ. Глобальная торговля зерном осложнена на фоне проведения спецоперации РФ на Украине. На Россию и Украину приходилось около четверти общих объемов.

На встрече в Стамбуле официальные лица России, Украины, Турции и ООН договорились о создании координационного центра в Стамбуле по вывозу зерна. Об этом сообщает The Wall Street Journal. «Должностные лица России, Украины, Турции и Организации Объединенных Наций согласовали ключевые аспекты плана возобновления экспорта украинского зерна через Черное море, заявили высокопоставленные руководители Турции и ООН», — сообщает WSJ. Министр обороны Турции сообщил, что все участники будут контролировать исходящие поставки зерна. «Контроль будут осуществлять турецкая сторона и ООН. Это легло в основу предложенного механизма по работе координационного центра в Стамбуле. Технические детали еще будут обсуждаться», — сообщили источники РИА «Новости», дополняя информацию WSJ. Глобальная торговля зерном осложнена на фоне проведения спецоперации РФ на Украине. На Россию и Украину приходилось около четверти общих объемов.