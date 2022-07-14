WSJ: Россия и Украина договорились о вывозе зерна

На встрече в Стамбуле официальные лица России, Украины, Турции и ООН договорились о создании координационного центра в Стамбуле по вывозу зерна. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
«Должностные лица России, Украины, Турции и Организации Объединенных Наций согласовали ключевые аспекты плана возобновления экспорта украинского зерна через Черное море, заявили высокопоставленные руководители Турции и ООН», — сообщает WSJ. Министр обороны Турции сообщил, что все участники будут контролировать исходящие поставки зерна.
«Контроль будут осуществлять турецкая сторона и ООН. Это легло в основу предложенного механизма по работе координационного центра в Стамбуле. Технические детали еще будут обсуждаться», — сообщили источники РИА «Новости», дополняя информацию WSJ.
Глобальная торговля зерном осложнена на фоне проведения спецоперации РФ на Украине. На Россию и Украину приходилось около четверти общих объемов.
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