Мать заплатит штраф за отравление годовалой челябинки наркотиками

Ребенок попал в реанимацию Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске мать годовалой девочки, которая попала в реанимацию с отравлением наркотиками, привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка (ст. 5.35 КоАП РФ) и назначили ей наказание в виде штрафа. Ребенок все еще находится в больнице, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области.

«Комиссией по делам несовершеннолетних администрации Курчатовского района с участием прокуратуры 19 июля рассмотрен административный материал в отношении матери девочки, которая отравилась парами наркотика, употребляемого сожителем матери. Вина матери установлена, ей назначено наказание в виде штрафа в 500 рублей», — рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Вопрос по ответственности сожителя будет решен после получения результатов экспертиз. Ребенок переведен из реанимации в общую палату. Кроме того, органами опеки и попечительства решается вопрос о лишении матери родительских прав.

1 июля девочку 2021 года рождения привезли в одну из городских больниц в бессознательном состоянии. Результаты анализов показали наличие следов отравления каннабиноидами. Употреблял наркотики сожитель матери, являющийся, по ее словам, отцом пострадавшего ребенка.