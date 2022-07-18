18 июля 2022

Мать заплатит штраф за отравление годовалой челябинки наркотиками

© Служба новостей «URA.RU»
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Медицинский клипарт. Магнитогорск, здоровье, скорая помощь, реанимация, коронавирус, хирургический корпус, ковид, горбольница 1
Ребенок попал в реанимацию Фото:

В Челябинске мать годовалой девочки, которая попала в реанимацию с отравлением наркотиками, привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка (ст. 5.35 КоАП РФ) и назначили ей наказание в виде штрафа. Ребенок все еще находится в больнице, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области.

«Комиссией по делам несовершеннолетних администрации Курчатовского района с участием прокуратуры 19 июля рассмотрен административный материал в отношении матери девочки, которая отравилась парами наркотика, употребляемого сожителем матери. Вина матери установлена, ей назначено наказание в виде штрафа в 500 рублей», — рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Вопрос по ответственности сожителя будет решен после получения результатов экспертиз. Ребенок переведен из реанимации в общую палату. Кроме того, органами опеки и попечительства решается вопрос о лишении матери родительских прав.

1 июля девочку 2021 года рождения привезли в одну из городских больниц в бессознательном состоянии. Результаты анализов показали наличие следов отравления каннабиноидами. Употреблял наркотики сожитель матери, являющийся, по ее словам, отцом пострадавшего ребенка.

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В Челябинске мать годовалой девочки, которая попала в реанимацию с отравлением наркотиками, привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка (ст. 5.35 КоАП РФ) и назначили ей наказание в виде штрафа. Ребенок все еще находится в больнице, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области. «Комиссией по делам несовершеннолетних администрации Курчатовского района с участием прокуратуры 19 июля рассмотрен административный материал в отношении матери девочки, которая отравилась парами наркотика, употребляемого сожителем матери. Вина матери установлена, ей назначено наказание в виде штрафа в 500 рублей», — рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева. Вопрос по ответственности сожителя будет решен после получения результатов экспертиз. Ребенок переведен из реанимации в общую палату. Кроме того, органами опеки и попечительства решается вопрос о лишении матери родительских прав. 1 июля девочку 2021 года рождения привезли в одну из городских больниц в бессознательном состоянии. Результаты анализов показали наличие следов отравления каннабиноидами. Употреблял наркотики сожитель матери, являющийся, по ее словам, отцом пострадавшего ребенка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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