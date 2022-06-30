30 июня 2022

Годовалая челябинка попала в больницу с отравлением наркотиками

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Областной инфекционный центр. Красная зона. Челябинск, эпидемия, врачи, инфекционное отделение, больница, коронавирус, сиз, covid, ковид, противочумной костюм, красная зона, пандемия, инфекционный центр
Ребенок потерял сознание Фото:

В Челябинске годовалый ребенок потерял сознание из-за отравления каннабиоидами. Девочка находится в больнице, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Девочку 2021 года рождения в одну из городских больниц привезли на скорой помощи, ребенок по непонятным причинам потерял сознание. Позже малыша привели в сознание. Результаты анализов показали наличие следов отравления каннабиоидами, как это произошло — выясняют сотрудники полиции», — рассказал источник.

По предварительным данным, в отношении матери девочки составлен протокол по факту неисполнения обязанности по воспитанию несовершеннолетнего. В пресс-службе УМВД по городу Челябинску информацию прокомментируют позднее.

К тому, что наркотические средства оказались в организме ребенка, может быть причастен отец девочку, который ранее привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков, также он судим за кражи и грабеж.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

В Челябинске годовалый ребенок потерял сознание из-за отравления каннабиоидами. Девочка находится в больнице, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Девочку 2021 года рождения в одну из городских больниц привезли на скорой помощи, ребенок по непонятным причинам потерял сознание. Позже малыша привели в сознание. Результаты анализов показали наличие следов отравления каннабиоидами, как это произошло — выясняют сотрудники полиции», — рассказал источник. По предварительным данным, в отношении матери девочки составлен протокол по факту неисполнения обязанности по воспитанию несовершеннолетнего. В пресс-службе УМВД по городу Челябинску информацию прокомментируют позднее. К тому, что наркотические средства оказались в организме ребенка, может быть причастен отец девочку, который ранее привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков, также он судим за кражи и грабеж.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...