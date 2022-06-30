Годовалая челябинка попала в больницу с отравлением наркотиками

Ребенок потерял сознание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске годовалый ребенок потерял сознание из-за отравления каннабиоидами. Девочка находится в больнице, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Девочку 2021 года рождения в одну из городских больниц привезли на скорой помощи, ребенок по непонятным причинам потерял сознание. Позже малыша привели в сознание. Результаты анализов показали наличие следов отравления каннабиоидами, как это произошло — выясняют сотрудники полиции», — рассказал источник.

По предварительным данным, в отношении матери девочки составлен протокол по факту неисполнения обязанности по воспитанию несовершеннолетнего. В пресс-службе УМВД по городу Челябинску информацию прокомментируют позднее.

К тому, что наркотические средства оказались в организме ребенка, может быть причастен отец девочку, который ранее привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков, также он судим за кражи и грабеж.