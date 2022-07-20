Пьяные мужчины угнали катамаран на челябинском озере. Фото

20 июля 2022 в 18:45 Размер текста - 17 +

Катамаран угнали, а после бросили на воде (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Двое пьяных челябинцев в ночь на 20 июля угнали катамаран на одной из баз у озера Касарги и бросили его на воде. Как сообщили URA.RU в пресс-службе охранного предприятия «Варяг», на замечание администратора базы мужчины ответили ударом в голову. «Друзья были нетрезвы. Администратор сделал им замечание, но в ответ получил удар в голову. Сотрудникам базы пришлось воспользоваться тревожной кнопкой и вызвать „варягов“», — сообщили URA.RU в пресс-службе охранного предприятия. Приехавшие специалисты задержали хулиганов. Они дали объяснения полицейским. Ранее помощь «варягов» потребовалась охранникам резиденции правительства Челябинской области. Там неадекватный мужчина пытался прорваться в здание. Для штурма он использовал табурет. Угнанный катамаран Фото: группа «ВАРЯГ технологии безопасности» в «ВКонтакте» Мужчины дали объяснения приехавшим полицейским Фото: группа «ВАРЯГ технологии безопасности» в «ВКонтакте» Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Двое пьяных челябинцев в ночь на 20 июля угнали катамаран на одной из баз у озера Касарги и бросили его на воде. Как сообщили URA.RU в пресс-службе охранного предприятия «Варяг», на замечание администратора базы мужчины ответили ударом в голову. «Друзья были нетрезвы. Администратор сделал им замечание, но в ответ получил удар в голову. Сотрудникам базы пришлось воспользоваться тревожной кнопкой и вызвать „варягов“», — сообщили URA.RU в пресс-службе охранного предприятия. Приехавшие специалисты задержали хулиганов. Они дали объяснения полицейским. Ранее помощь «варягов» потребовалась охранникам резиденции правительства Челябинской области. Там неадекватный мужчина пытался прорваться в здание. Для штурма он использовал табурет.