Двое пьяных челябинцев в ночь на 20 июля угнали катамаран на одной из баз у озера Касарги и бросили его на воде. Как сообщили URA.RU в пресс-службе охранного предприятия «Варяг», на замечание администратора базы мужчины ответили ударом в голову.
«Друзья были нетрезвы. Администратор сделал им замечание, но в ответ получил удар в голову. Сотрудникам базы пришлось воспользоваться тревожной кнопкой и вызвать „варягов“», — сообщили URA.RU в пресс-службе охранного предприятия.
Приехавшие специалисты задержали хулиганов. Они дали объяснения полицейским.
Двое пьяных челябинцев в ночь на 20 июля угнали катамаран на одной из баз у озера Касарги и бросили его на воде. Как сообщили URA.RU в пресс-службе охранного предприятия «Варяг», на замечание администратора базы мужчины ответили ударом в голову. «Друзья были нетрезвы. Администратор сделал им замечание, но в ответ получил удар в голову. Сотрудникам базы пришлось воспользоваться тревожной кнопкой и вызвать „варягов“», — сообщили URA.RU в пресс-службе охранного предприятия. Приехавшие специалисты задержали хулиганов. Они дали объяснения полицейским. Ранее помощь «варягов» потребовалась охранникам резиденции правительства Челябинской области. Там неадекватный мужчина пытался прорваться в здание. Для штурма он использовал табурет.