Пьяные мужчины угнали катамаран на челябинском озере. Фото

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Пляж
Катамаран угнали, а после бросили на воде (фото из архива) Фото:

Двое пьяных челябинцев в ночь на 20 июля угнали катамаран на одной из баз у озера Касарги и бросили его на воде. Как сообщили URA.RU в пресс-службе охранного предприятия «Варяг», на замечание администратора базы мужчины ответили ударом в голову.

«Друзья были нетрезвы. Администратор сделал им замечание, но в ответ получил удар в голову. Сотрудникам базы пришлось воспользоваться тревожной кнопкой и вызвать „варягов“», — сообщили URA.RU в пресс-службе охранного предприятия.

Приехавшие специалисты задержали хулиганов. Они дали объяснения полицейским.

Ранее помощь «варягов» потребовалась охранникам резиденции правительства Челябинской области. Там неадекватный мужчина пытался прорваться в здание. Для штурма он использовал табурет.

Угнанный катамаран
Фото:
Мужчины дали объяснения приехавшим полицейским
Фото:

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Двое пьяных челябинцев в ночь на 20 июля угнали катамаран на одной из баз у озера Касарги и бросили его на воде. Как сообщили URA.RU в пресс-службе охранного предприятия «Варяг», на замечание администратора базы мужчины ответили ударом в голову. «Друзья были нетрезвы. Администратор сделал им замечание, но в ответ получил удар в голову. Сотрудникам базы пришлось воспользоваться тревожной кнопкой и вызвать „варягов“», — сообщили URA.RU в пресс-службе охранного предприятия. Приехавшие специалисты задержали хулиганов. Они дали объяснения полицейским. Ранее помощь «варягов» потребовалась охранникам резиденции правительства Челябинской области. Там неадекватный мужчина пытался прорваться в здание. Для штурма он использовал табурет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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