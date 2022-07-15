Челябинец со стулом штурмовал здание правительства региона. Фото

15 июля 2022 в 17:16 Размер текста - 17 +

Мужчину задержали прибывшие на место бойцы группы быстрого реагирования (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске мужчина решил штурмом пробраться в здание правительства региона. Как сообщает пресс-служба охранного предприятия «Варяг», для штурма мужчина использовал стул. «В здание правительства Челябинской области на Цвиллинга пытался прорваться неадекватный агрессивный гражданин. Мужчина нецензурно выражался, плевался в окружающих и размахивал стулом», — сообщает пресс-служба «Варяга». В ЧОПе отметили, что охранники резиденции не смогли справиться с мужчиной, и были вынуждены вызывать подмогу. Бойцы группы быстрого реагирования (ГБР) скрутили хулигана, вывели на крыльцо и передали сотрудникам полиции. Судя по фото, гражданин пытался проникнуть в здание не через парадный, а через запасной вход со стороны улицы Коммуны, который в настоящее время закрыт. Мужчину скрутили и вывели на крыльцо до приезда полицейских Фото: пресс-служба ЧОП «Варяг» Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

В Челябинске мужчина решил штурмом пробраться в здание правительства региона. Как сообщает пресс-служба охранного предприятия «Варяг», для штурма мужчина использовал стул. «В здание правительства Челябинской области на Цвиллинга пытался прорваться неадекватный агрессивный гражданин. Мужчина нецензурно выражался, плевался в окружающих и размахивал стулом», — сообщает пресс-служба «Варяга». В ЧОПе отметили, что охранники резиденции не смогли справиться с мужчиной, и были вынуждены вызывать подмогу. Бойцы группы быстрого реагирования (ГБР) скрутили хулигана, вывели на крыльцо и передали сотрудникам полиции. Судя по фото, гражданин пытался проникнуть в здание не через парадный, а через запасной вход со стороны улицы Коммуны, который в настоящее время закрыт.