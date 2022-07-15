В Челябинске мужчина решил штурмом пробраться в здание правительства региона. Как сообщает пресс-служба охранного предприятия «Варяг», для штурма мужчина использовал стул.
«В здание правительства Челябинской области на Цвиллинга пытался прорваться неадекватный агрессивный гражданин. Мужчина нецензурно выражался, плевался в окружающих и размахивал стулом», — сообщает пресс-служба «Варяга».
В ЧОПе отметили, что охранники резиденции не смогли справиться с мужчиной, и были вынуждены вызывать подмогу. Бойцы группы быстрого реагирования (ГБР) скрутили хулигана, вывели на крыльцо и передали сотрудникам полиции. Судя по фото, гражданин пытался проникнуть в здание не через парадный, а через запасной вход со стороны улицы Коммуны, который в настоящее время закрыт.
Мужчину скрутили и вывели на крыльцо до приезда полицейских
В Челябинске мужчина решил штурмом пробраться в здание правительства региона. Как сообщает пресс-служба охранного предприятия «Варяг», для штурма мужчина использовал стул. «В здание правительства Челябинской области на Цвиллинга пытался прорваться неадекватный агрессивный гражданин. Мужчина нецензурно выражался, плевался в окружающих и размахивал стулом», — сообщает пресс-служба «Варяга». В ЧОПе отметили, что охранники резиденции не смогли справиться с мужчиной, и были вынуждены вызывать подмогу. Бойцы группы быстрого реагирования (ГБР) скрутили хулигана, вывели на крыльцо и передали сотрудникам полиции. Судя по фото, гражданин пытался проникнуть в здание не через парадный, а через запасной вход со стороны улицы Коммуны, который в настоящее время закрыт.