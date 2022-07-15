Челябинец со стулом штурмовал здание правительства региона. Фото

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Группа реагирования охранного предприятия Дельта. Челябинск, арест, вор, нарушитель, наручники, задержание
Мужчину задержали прибывшие на место бойцы группы быстрого реагирования (фото из архива) Фото:

В Челябинске мужчина решил штурмом пробраться в здание правительства региона. Как сообщает пресс-служба охранного предприятия «Варяг», для штурма мужчина использовал стул.

«В здание правительства Челябинской области на Цвиллинга пытался прорваться неадекватный агрессивный гражданин. Мужчина нецензурно выражался, плевался в окружающих и размахивал стулом», — сообщает пресс-служба «Варяга».

В ЧОПе отметили, что охранники резиденции не смогли справиться с мужчиной, и были вынуждены вызывать подмогу. Бойцы группы быстрого реагирования (ГБР) скрутили хулигана, вывели на крыльцо и передали сотрудникам полиции. Судя по фото, гражданин пытался проникнуть в здание не через парадный, а через запасной вход со стороны улицы Коммуны, который в настоящее время закрыт.

Мужчину скрутили и вывели на крыльцо до приезда полицейских
Фото:

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В Челябинске мужчина решил штурмом пробраться в здание правительства региона. Как сообщает пресс-служба охранного предприятия «Варяг», для штурма мужчина использовал стул. «В здание правительства Челябинской области на Цвиллинга пытался прорваться неадекватный агрессивный гражданин. Мужчина нецензурно выражался, плевался в окружающих и размахивал стулом», — сообщает пресс-служба «Варяга». В ЧОПе отметили, что охранники резиденции не смогли справиться с мужчиной, и были вынуждены вызывать подмогу. Бойцы группы быстрого реагирования (ГБР) скрутили хулигана, вывели на крыльцо и передали сотрудникам полиции. Судя по фото, гражданин пытался проникнуть в здание не через парадный, а через запасной вход со стороны улицы Коммуны, который в настоящее время закрыт.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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