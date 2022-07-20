В ХМАО жителей напугал парень, который вел себя неадекватно

Женщина гуляла с ребенком, когда встретила мужчину, который неадекватно себя вел (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Нижневартовска пожаловались на человека, который неадекватно себя вел. Инцидент произошел на площади Нефтяников, сообщается в паблике «ЧП [В] Нижневартовске» в соцсети «ВКонтакте».

«Мне с ребенком было как-то страшновато там гулять. Человек орал, перевернул пинком урну, опрокинул скамейку. Швырял свои вещи. В больших городах ходят патрульные на объектах массового пребывания людей и контролируют порядок. Тут за 40 минут никого», — написал анонимный автор поста. На приложенных фотографиях видно, что человек полуголый.

«Когда я его видела, он был в одежде, и разбил чей-то телефон об асфальт раз 40. Он подходил к людям и звуки разные выкрикивал, что-то говорил всем, махал руками перед детьми, проезжающими на самокатах. Такие люди могут и прохожему вред нанести», — написала под постом Полина Черная. В комментариях пользователи поспорили из-за возраста героя публикации. Кто-то написал, что это подросток, а кто-то, что взрослый мужчина. Некоторые посоветовали автору не ждать 40 минут, а сразу вызывать полицию. Жители предположили, что человек принял запрещенные вещества.

В пресс-службу УМВД по ХМАО отправлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU рассказывало, что группа молодых людей в военной амуниции и с оружием в руках напугала жителей многоквартирного дома в Нижневартовске. Мужчины начали выгружать из багажника автомобиля чехлы с оружием, а затем заносить их в квартиру, что вызвало у очевидцев тревогу.

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