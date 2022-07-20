Мантуров анонсировал запуск SSJ-100 с пермским двигателем

Самолет SSJ-100 с пермским двигателем получит сертификат в конце следующего года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российский самолет Sukhoi Superjet 100, оборудованный двигателем ПД-8, который разрабатывают в Перми, получит сертификат в конце следующего года. Об этом на заседании госдумы заявил вице-премьер правительства РФ и российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров, сообщают в пресс-службе АО «ОДК-Авиадвигатель».

«Уже принято решение о поэтапном переходе на отечественные региональные и ближне-среднемагистральные самолеты. В конце следующего года сертификат типа получит Superjet с отечественным двигателем ПД-8 и ИЛ 114-300 с двигателем ТВ-7-117», — передает слова министра пресс-служба компании.

ПД-8 должен стать отечественным аналогом SaM146, который сейчас устанавливают на самолеты SSJ-100 и Бе-200. Разрабатывается двигатель на предприятии «ОДК-Пермские Моторы». Ранее моторостроители изготовили опытный газогенератор, который станет «сердцем» нового пермского авиадвигателя.

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