В Кремле эмоционально отреагировали на новый пакет санкций ЕС

21 июля 2022 в 15:09 Размер текста - 17 +

Песков удивлен, что ЕС вводят все новые и новые санкции, несмотря на вред для жителей Запада Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз продолжает пытаться генерировать новые санкции, чем только мучает население Запада, при этом США действуют более прагматично. Так во время конференц-колла ответил на вопрос URA.RU пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Власти Евросоюза с завидным упорством пытаются генерить новые санкции, но очевидно, что никакие санкции, даже самые жесткие, никогда не приводили к желаемому результату: никто из-за этого не меняет свою позицию, не происходит этого и с нашей страной. Отмечу, что Евросоюз продолжает придерживаться даже тех санкций, которые наносят вред населению ЕС, оно мучается от последствий решений властей ЕС. Нужно не забывать, что США более прагматичны, они оперативно и гибко вводят лицензии, которые позволяют делать изъятия из режима санкций там, где это им выгодно. Бюрократия ЕС превышает советскую, она еще более тягучая. Эта система им не позволяет оперативно вносить корректировки в режим санкций и они сами мучаются от этого, это реальность», — ответил Песков журналисту URA.RU. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Евросоюз продолжает пытаться генерировать новые санкции, чем только мучает население Запада, при этом США действуют более прагматично. Так во время конференц-колла ответил на вопрос URA.RU пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Власти Евросоюза с завидным упорством пытаются генерить новые санкции, но очевидно, что никакие санкции, даже самые жесткие, никогда не приводили к желаемому результату: никто из-за этого не меняет свою позицию, не происходит этого и с нашей страной. Отмечу, что Евросоюз продолжает придерживаться даже тех санкций, которые наносят вред населению ЕС, оно мучается от последствий решений властей ЕС. Нужно не забывать, что США более прагматичны, они оперативно и гибко вводят лицензии, которые позволяют делать изъятия из режима санкций там, где это им выгодно. Бюрократия ЕС превышает советскую, она еще более тягучая. Эта система им не позволяет оперативно вносить корректировки в режим санкций и они сами мучаются от этого, это реальность», — ответил Песков журналисту URA.RU.