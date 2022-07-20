Свердловский школьник выносил мусор ради «Уральских пельменей»

21 июля 2022 в 15:56 Размер текста - 17 +

Екатернибуржец Платон все-таки попадет на концерт «Уральских пельменей» Фото: Александр Мамаев © URA.RU Одиннадцатилетний Платон из Екатеринбурга, выносивший мусор соседей за 20 рублей, чтобы попасть на шоу «Уральских пельменей», накопил на заветный билет. Как рассказал URA.RU сам мальчик, идею такого заработка он придумал вместе с мамой. «Мы не стали заморачиваться над другим вариантом, так скажем, сразу же придумали про мусор. Потому что у кого-то есть маленькие дети, им некогда выносить мусор. То есть им надо сидеть с этими детьми очень долгое время, и мусор начинает накапливаться. Поэтому мы с мамой решили, что можно помогать другим, брать плату еще за это», — поделился Платон. Также мальчик рассказал, почему ему так важно попасть на шоу — для него это живые эмоции и воспоминания. «Вот знаете, как это классно, когда что-то показывают по телевизору, а ты это смотрел вживую», — рассказал екатеринбуржец. Скрин: соцсети Сергея Исаева Ранее URA.RU сообщало, что в подъезде одного из домов Екатеринбурга появилось объявление: «Освобожу Вас от мусора! Соседи, помогите мне осуществить мечту — купить билет на шоу „Уральских пельменей“». Выяснилось, что автора зовут Платон, ему 11 лет. Фото объявления заметил участник коллектива Сергей Исаев и разместил его в соцсетях. На тот момент было сорвано две бумажки с указанием номера мальчика. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Одиннадцатилетний Платон из Екатеринбурга, выносивший мусор соседей за 20 рублей, чтобы попасть на шоу «Уральских пельменей», накопил на заветный билет. Как рассказал URA.RU сам мальчик, идею такого заработка он придумал вместе с мамой. «Мы не стали заморачиваться над другим вариантом, так скажем, сразу же придумали про мусор. Потому что у кого-то есть маленькие дети, им некогда выносить мусор. То есть им надо сидеть с этими детьми очень долгое время, и мусор начинает накапливаться. Поэтому мы с мамой решили, что можно помогать другим, брать плату еще за это», — поделился Платон. Также мальчик рассказал, почему ему так важно попасть на шоу — для него это живые эмоции и воспоминания. «Вот знаете, как это классно, когда что-то показывают по телевизору, а ты это смотрел вживую», — рассказал екатеринбуржец. Ранее URA.RU сообщало, что в подъезде одного из домов Екатеринбурга появилось объявление: «Освобожу Вас от мусора! Соседи, помогите мне осуществить мечту — купить билет на шоу „Уральских пельменей“». Выяснилось, что автора зовут Платон, ему 11 лет. Фото объявления заметил участник коллектива Сергей Исаев и разместил его в соцсетях. На тот момент было сорвано две бумажки с указанием номера мальчика.