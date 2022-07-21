Global Times: США пытаются ослабить ЕС через конфликт с Россией

21 июля 2022 в 22:01 Размер текста - 17 +

США стремятся «убить двух зайцев одним выстрелом»: ослабить и Европу, и Россию, сообщили в Global Times Фото: Анна Майорова © URA.RU Антироссийскими санкциями США пытаются ослабить и Россию, и Евросоюз. Такое мнение выразили журналисты издания Global Times в редакционной статье. «В вопросе санкций против России ЕС сыграл роль приспешника США и послужил цели США „убить двух зайцев одним выстрелом“. С одной стороны, США используют ЕС для ослабления России; с другой — используют Россию для проверки ЕС», — сообщается в статье. США наживаются на украинском конфликте и держат Европу в заложниках, уверены авторы материала. В статье отмечается, что за санкции расплачиваются простые европейцы. «ЕС вполне может понять, что дело не в том, что Россия не может жить без Европы, а в том, что это Европа не может жить без России. Санкции ЕС против России действуют как бумеранг. В конце концов, европейская общественность расплачивается за решение политиков», — сообщает издание. Европейские политики рассуждают, как санкции и союз с США укрепит их безопасность, однако ни о какой безопасности не идет и речи, пока население не может принять душ или купить масло с мукой, добавляют авторы. Самое главное, что необходимо сделать Евросоюзу — это выйти из-под влияния США и выработать собственную стратегию безопасности. Об этом Global Times заявил Чжан Чэньян, научный сотрудник Института европейских исследований Китайской академии социальных наук. Он отметил, что у главы евродипломатии Жозепа Борреля нет четкого суждения о последствиях санкций, он все еще слишком оптимистичен. Ранее глава МИД России Сергей Лавров пожелал Европе достичь независимости от США. По его словам, США навязывают Европе свои стратегии, что никак не способствует защите европейских интересов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Антироссийскими санкциями США пытаются ослабить и Россию, и Евросоюз. Такое мнение выразили журналисты издания Global Times в редакционной статье. «В вопросе санкций против России ЕС сыграл роль приспешника США и послужил цели США „убить двух зайцев одним выстрелом“. С одной стороны, США используют ЕС для ослабления России; с другой — используют Россию для проверки ЕС», — сообщается в статье. США наживаются на украинском конфликте и держат Европу в заложниках, уверены авторы материала. В статье отмечается, что за санкции расплачиваются простые европейцы. «ЕС вполне может понять, что дело не в том, что Россия не может жить без Европы, а в том, что это Европа не может жить без России. Санкции ЕС против России действуют как бумеранг. В конце концов, европейская общественность расплачивается за решение политиков», — сообщает издание. Европейские политики рассуждают, как санкции и союз с США укрепит их безопасность, однако ни о какой безопасности не идет и речи, пока население не может принять душ или купить масло с мукой, добавляют авторы. Самое главное, что необходимо сделать Евросоюзу — это выйти из-под влияния США и выработать собственную стратегию безопасности. Об этом Global Times заявил Чжан Чэньян, научный сотрудник Института европейских исследований Китайской академии социальных наук. Он отметил, что у главы евродипломатии Жозепа Борреля нет четкого суждения о последствиях санкций, он все еще слишком оптимистичен. Ранее глава МИД России Сергей Лавров пожелал Европе достичь независимости от США. По его словам, США навязывают Европе свои стратегии, что никак не способствует защите европейских интересов.