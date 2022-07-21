Лавров пожелал европейцам независимости от США

21 июля 2022 в 19:30 Размер текста - 17 +

Европа должна избавиться от влияния США и научиться самостоятельно принимать решения, уверен Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU России печально наблюдать за тем, как Европа во всем следует за США, Москва надеется, что Европа преодолеет свою зависимость от Вашингтона. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. «Надеюсь, что, тем не менее, жизнь заставит посмотреть на факты непредвзято, отказаться от искусственно выдуманных конфронтационных тактик и стратегий и все-таки заняться своими европейскими проблемами», — сказал Лавров, трансляция пресс-конференции велась на телеканале «Россия-24». Он отметил, что Москва видит доминирование США над Европой в вопросах внешней политики. Лавров заверил, что Россия не хочет, чтобы у Европы были проблемы. «Никто не заинтересован, чтобы в Европе были кризисы», — сказал он. Также министр добавил, что Россия рассчитывает, что Запад увидит опасность от поставок оружия на Украину. «Мы исходим из того, что наши западные соседи все-таки на каком-то этапе поймут абсолютную контрпродуктивность и опасность накачивания Украины современными видами вооружений, поощрению украинского режима к продолжению безумных действий по вооруженным нападениям на гражданских лиц, на своих собственных граждан», — отметил он. Страны Запада объединились против России из-за спецоперации на Украине, целью которой, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса. США стараются расширить свое влияние с Европы на страны Азии, поэтому визиты Владимира Путина на Ближний Восток напрягают Вашингтон, так как Америка опасается, что Россия найдет себе новых союзников, пишет The Wall Street Journal. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

России печально наблюдать за тем, как Европа во всем следует за США, Москва надеется, что Европа преодолеет свою зависимость от Вашингтона. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. «Надеюсь, что, тем не менее, жизнь заставит посмотреть на факты непредвзято, отказаться от искусственно выдуманных конфронтационных тактик и стратегий и все-таки заняться своими европейскими проблемами», — сказал Лавров, трансляция пресс-конференции велась на телеканале «Россия-24». Он отметил, что Москва видит доминирование США над Европой в вопросах внешней политики. Лавров заверил, что Россия не хочет, чтобы у Европы были проблемы. «Никто не заинтересован, чтобы в Европе были кризисы», — сказал он. Также министр добавил, что Россия рассчитывает, что Запад увидит опасность от поставок оружия на Украину. «Мы исходим из того, что наши западные соседи все-таки на каком-то этапе поймут абсолютную контрпродуктивность и опасность накачивания Украины современными видами вооружений, поощрению украинского режима к продолжению безумных действий по вооруженным нападениям на гражданских лиц, на своих собственных граждан», — отметил он. Страны Запада объединились против России из-за спецоперации на Украине, целью которой, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса. США стараются расширить свое влияние с Европы на страны Азии, поэтому визиты Владимира Путина на Ближний Восток напрягают Вашингтон, так как Америка опасается, что Россия найдет себе новых союзников, пишет The Wall Street Journal.