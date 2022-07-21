Челябинская область возглавила рейтинг цифровой трансформации

В регионе эффективно используются меры поддержки IТ-отрасли Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинская область стала лидером рейтинга цифровой трансформации, а также вошла в десятку лучших регионов по мерам поддержки IТ-отрасли. Об этом сообщается на сайте кабмина России по итогам совещания зампреда правительства Дмитрия Чернышенко со специалистами отрасли в субъектах РФ.

«За прошедший месяц у нас наметился существенный прогресс в федеральных и региональных органах власти по показателю кибербезопасности, а также цифровой зрелости. Среди регионов рейтинг цифровой трансформации возглавили Тульская и Челябинская области, а также Татарстан», — приводятся в сообщении слова Дмитрия Чернышенко.

В десятку лучших регионов также вошли Ханты-Мансийский автономный округ, Московская, Кемеровская, Белгородская, Липецкая, Калужская области и Республика Саха (Якутия). Чернышенко добавил, что Челябинская, Тульская и Омская области также стали лучшими по эффективности применения мер поддержки IТ-отрасли, разработанных по указу президента Владимира Путина.