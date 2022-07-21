Пермяк устроил пожар, чтобы проверить скорость МЧС

Мужчина поджег иномарку и наблюдал как быстро приедут пожарные Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермяк сжег иномарку, чтобы посмотреть, насколько оперативно приедут пожарные и потушат огонь. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю рассказали подробности необычного преступления.

Горящий автомобиль заметили сотрудники ДПС во время патрулирования улиц, они же вызвали на место пожарных. Внимание инспекторов привлек мужчина, сидящий с канистрой на обочине, которого полицейские и задержали. «Вину задержанный отрицать не стал и рассказал, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он решил поджечь чужой автомобиль, чтобы проверить, насколько оперативно работают сотрудники МЧС», — сообщили в полиции.

В отношении пермяка было возбуждено уголовное дело. Ущерб. Причиненный иномарке от пожара составил 1 миллион рублей.