21 июля 2022

Пермяк устроил пожар, чтобы проверить скорость МЧС

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Пожар на шоссе Тюнина. Курган, мчс, пожар, огонь, тушение пожара, пожарник, пожарный расчет
Мужчина поджег иномарку и наблюдал как быстро приедут пожарные Фото:

Пермяк сжег иномарку, чтобы посмотреть, насколько оперативно приедут пожарные и потушат огонь. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю рассказали подробности необычного преступления.

Горящий автомобиль заметили сотрудники ДПС во время патрулирования улиц, они же вызвали на место пожарных. Внимание инспекторов привлек мужчина, сидящий с канистрой на обочине, которого полицейские и задержали. «Вину задержанный отрицать не стал и рассказал, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он решил поджечь чужой автомобиль, чтобы проверить, насколько оперативно работают сотрудники МЧС», — сообщили в полиции.

В отношении пермяка было возбуждено уголовное дело. Ущерб. Причиненный иномарке от пожара составил 1 миллион рублей.

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Пермяк сжег иномарку, чтобы посмотреть, насколько оперативно приедут пожарные и потушат огонь. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю рассказали подробности необычного преступления. Горящий автомобиль заметили сотрудники ДПС во время патрулирования улиц, они же вызвали на место пожарных. Внимание инспекторов привлек мужчина, сидящий с канистрой на обочине, которого полицейские и задержали. «Вину задержанный отрицать не стал и рассказал, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он решил поджечь чужой автомобиль, чтобы проверить, насколько оперативно работают сотрудники МЧС», — сообщили в полиции. В отношении пермяка было возбуждено уголовное дело. Ущерб. Причиненный иномарке от пожара составил 1 миллион рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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