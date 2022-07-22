В Госдуме предрекли скорейшее вхождение Приднестровья в состав РФ

Перспективы вхождения Приднестровья в состав России нужно воспринимать всерьез, это может случиться в ближайшем будущем. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
«Предложение Приднестровья о присоединении к России — это не какое-то необозримое и далекое будущее, скорее, это направление в ближайшей перспективе. И потому что там живут русскоязычные люди, близкие нам по духу, мы должны рассматривать это предложение всерьез», — заявил Белик РИА «Новости».
По словам парламентария, Приднестровье не хочет быть с Румынией. При этом слова главы МИД Приднестровья Виталия Игнатьева о желании ПМР присоединится к России нужно воспринимать, как волеизъявление народа, уверен он.
Кроме того, по мнению Белика, Молдавия может присоединиться к НАТО или, даже если этого не случится, она может стать «любимым партнером» альянса. «И как поведет себя потом официальный Кишинев — неизвестно», — заключил он.
Ранее глава МИД Приднестровья сообщил, что республика стремится к независимости «с последующим свободным присоединением к России», передает телеканал 360. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Кремль в курсе слов Игнатьева, но пока не может это прокомментировать, сообщает RT.
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Перспективы вхождения Приднестровья в состав России нужно воспринимать всерьез, это может случиться в ближайшем будущем. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. «Предложение Приднестровья о присоединении к России — это не какое-то необозримое и далекое будущее, скорее, это направление в ближайшей перспективе. И потому что там живут русскоязычные люди, близкие нам по духу, мы должны рассматривать это предложение всерьез», — заявил Белик РИА «Новости». По словам парламентария, Приднестровье не хочет быть с Румынией. При этом слова главы МИД Приднестровья Виталия Игнатьева о желании ПМР присоединится к России нужно воспринимать, как волеизъявление народа, уверен он. Кроме того, по мнению Белика, Молдавия может присоединиться к НАТО или, даже если этого не случится, она может стать «любимым партнером» альянса. «И как поведет себя потом официальный Кишинев — неизвестно», — заключил он. Ранее глава МИД Приднестровья сообщил, что республика стремится к независимости «с последующим свободным присоединением к России», передает телеканал 360. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Кремль в курсе слов Игнатьева, но пока не может это прокомментировать, сообщает RT.