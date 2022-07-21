В Челябинске отменили торги на 981 млн из-за технической ошибки

Подрядчик должен следить за техническими средствами, в том числе за светофорами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Челябинска отменила торги по выбору подрядчика для содержанию технических средств регулирования дорожного движения на сумму в 981 миллион 96 тысяч рублей из-за технической ошибки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«Аукцион по выбору подрядчика отменен. Необходимо устранить техническую ошибку в документации», — пояснили в пресс-службе, не уточняя о какой ошибке идет речь.

Ранее комитет дорожного хозяйства мэрии объявил торги по выбору подрядчика для выполнения работ на период до 30 июня 2025 года. По контракту исполнитель работ должен будет ремонтировать светофоры, следить за оборудованием и метеостанциями, контролировать всю инфраструктуру, в том числе сервера и линии связи. Торги планировали провести 26 июля.