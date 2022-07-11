Мэрия Челябинска ищет подрядчика на миллиард рублей

Подрядчик будет обслуживать светофоры и видеокамеры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Челябинска ищет подрядчика для обслуживания светофоров, видеокамер и обустройства дорог за миллиард рублей. Об этом сообщается на сервисе СБИС.

«Комитет дорожного хозяйства мэрии Челябинска ищет подрядчика на выполнение работ по содержанию технических средств регулирования дорожного движения и обустройства дорог города Челябинска в 2022—2025 годы. Начальная цена контракта — 981 миллионов 96 тысяч рублей», — указано на сервисе СБИС.

Подрядчик должен будет ремонтировать светофоры, следить за оборудованием и метеостанциями на дорогах, дорожными знаками, нерегулируемыми пешеходными переходами и анализировать трафик. Победитель аукциона также обязуется поддерживать работу всей инфраструктуры: серверов и линий связи. Действие контракта продлится до 30 июня 2025 года. Торги пройдут 26 июля этого года.