Мэрия Челябинска ищет подрядчика на миллиард рублей

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Клипарт на тему эпидемии. Челябинск, светофор, урал, красный свет, кинотеатр урал
Подрядчик будет обслуживать светофоры и видеокамеры Фото:

Мэрия Челябинска ищет подрядчика для обслуживания светофоров, видеокамер и обустройства дорог за миллиард рублей. Об этом сообщается на сервисе СБИС.

«Комитет дорожного хозяйства мэрии Челябинска ищет подрядчика на выполнение работ по содержанию технических средств регулирования дорожного движения и обустройства дорог города Челябинска в 2022—2025 годы. Начальная цена контракта — 981 миллионов 96 тысяч рублей», — указано на сервисе СБИС.

Подрядчик должен будет ремонтировать светофоры, следить за оборудованием и метеостанциями на дорогах, дорожными знаками, нерегулируемыми пешеходными переходами и анализировать трафик. Победитель аукциона также обязуется поддерживать работу всей инфраструктуры: серверов и линий связи. Действие контракта продлится до 30 июня 2025 года. Торги пройдут 26 июля этого года.

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Мэрия Челябинска ищет подрядчика для обслуживания светофоров, видеокамер и обустройства дорог за миллиард рублей. Об этом сообщается на сервисе СБИС. «Комитет дорожного хозяйства мэрии Челябинска ищет подрядчика на выполнение работ по содержанию технических средств регулирования дорожного движения и обустройства дорог города Челябинска в 2022—2025 годы. Начальная цена контракта — 981 миллионов 96 тысяч рублей», — указано на сервисе СБИС. Подрядчик должен будет ремонтировать светофоры, следить за оборудованием и метеостанциями на дорогах, дорожными знаками, нерегулируемыми пешеходными переходами и анализировать трафик. Победитель аукциона также обязуется поддерживать работу всей инфраструктуры: серверов и линий связи. Действие контракта продлится до 30 июня 2025 года. Торги пройдут 26 июля этого года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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