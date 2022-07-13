Роскачество: одежда от свердловчанина заменяет Adidas и Nike

14 июля 2022 в 13:07 Размер текста - 17 +

Дмитрий Шишкин работает над линейкой Putin Team последние несколько лет Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Футболки Putin Team (входят в большую линейку одежды от свердловского дизайнера Дмитрия Шишкина) попали в список товаров, которые успешно заменяют продукцию спортивных брендов, ушедших из РФ на волне антироссийских санкций. Об этом по итогам исследования заявили в Роскачестве, изучив в общей сложности футболки 20 торговых марок. «Среди них российского производства футболки четырех торговых марок: Profit, Forvard, Putin Team и Karosport. По итогам исследования три из четырех отечественных товаров получили высокие оценки, наивысшая — у футболки Karosport. В четвертом российском товаре не обнаружили заявленного в маркировке эластана (5%), футболка Profit оказалась полностью из хлопка. Поскольку 5% укладываются в пределы погрешности измерения метода, отсутствие эластана не является нарушением», — указано в сообщении на сайте Роскачества. Новость по теме Nike полностью уйдет из России Каких-либо нарушений не выявлено и у иностранных производителей, чья продукция до сих пор представлена в розничных и интернет-магазинах, а также на маркетплейсах. «Наивысшие оценки, наряду с российским Karosport, получили произведенные во Вьетнаме Asics и Outventure, индонезийская New Balance и Adidas из Камбоджи», — добавили в Роскачестве. С весны о приостановке работы или уходе с российского рынка объявили Nike и другие спортивные марки. В том числе Adidas, Puma, а также Levi’s, Tommy Hilfiger и Calvin Klein.

Футболки Putin Team (входят в большую линейку одежды от свердловского дизайнера Дмитрия Шишкина) попали в список товаров, которые успешно заменяют продукцию спортивных брендов, ушедших из РФ на волне антироссийских санкций. Об этом по итогам исследования заявили в Роскачестве, изучив в общей сложности футболки 20 торговых марок. «Среди них российского производства футболки четырех торговых марок: Profit, Forvard, Putin Team и Karosport. По итогам исследования три из четырех отечественных товаров получили высокие оценки, наивысшая — у футболки Karosport. В четвертом российском товаре не обнаружили заявленного в маркировке эластана (5%), футболка Profit оказалась полностью из хлопка. Поскольку 5% укладываются в пределы погрешности измерения метода, отсутствие эластана не является нарушением», — указано в сообщении на сайте Роскачества. Каких-либо нарушений не выявлено и у иностранных производителей, чья продукция до сих пор представлена в розничных и интернет-магазинах, а также на маркетплейсах. «Наивысшие оценки, наряду с российским Karosport, получили произведенные во Вьетнаме Asics и Outventure, индонезийская New Balance и Adidas из Камбоджи», — добавили в Роскачестве. С весны о приостановке работы или уходе с российского рынка объявили Nike и другие спортивные марки. В том числе Adidas, Puma, а также Levi’s, Tommy Hilfiger и Calvin Klein.