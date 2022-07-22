Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна

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Фермерские хозяйства. г. Шадринск, зерно, сельское хозяйство
Украина, ООН и Турция подписали договор о вывозе зерна Фото:
новость из сюжета
Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Украина подписала договор о вывозе украинского зерна с Турцией и ООН. Об этом сообщают украинские СМИ.

«Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна. Контроль портов „Одесса“, „Черноморск“ и „Южный“ остается за украинской стороной. Нахождение в этих портах других судов, кроме тех, которые должны обеспечивать экспорт зерна и связанных с ним пищевых продуктов и удобрений, не предусматривается», — передает украинский telegram-канал «Инсайдер UA».

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу прилетел в Стамбул, чтобы подписать договор о вывозе украинского зерна, а также о снятии ограничений на экспорт российских продуктов. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Украина и Россия не будут подписывать прямое соглашение о вывозе зерна,а подпишут зеркальные документы.

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Украина подписала договор о вывозе украинского зерна с Турцией и ООН. Об этом сообщают украинские СМИ. «Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна. Контроль портов „Одесса“, „Черноморск“ и „Южный“ остается за украинской стороной. Нахождение в этих портах других судов, кроме тех, которые должны обеспечивать экспорт зерна и связанных с ним пищевых продуктов и удобрений, не предусматривается», — передает украинский telegram-канал «Инсайдер UA». Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу прилетел в Стамбул, чтобы подписать договор о вывозе украинского зерна, а также о снятии ограничений на экспорт российских продуктов. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Украина и Россия не будут подписывать прямое соглашение о вывозе зерна,а подпишут зеркальные документы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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