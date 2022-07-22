Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна

22 июля 2022 в 16:50 Размер текста - 17 +

Украина, ООН и Турция подписали договор о вывозе зерна Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Украина подписала договор о вывозе украинского зерна с Турцией и ООН. Об этом сообщают украинские СМИ. «Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна. Контроль портов „Одесса“, „Черноморск“ и „Южный“ остается за украинской стороной. Нахождение в этих портах других судов, кроме тех, которые должны обеспечивать экспорт зерна и связанных с ним пищевых продуктов и удобрений, не предусматривается», — передает украинский telegram-канал «Инсайдер UA». Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу прилетел в Стамбул, чтобы подписать договор о вывозе украинского зерна, а также о снятии ограничений на экспорт российских продуктов. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Украина и Россия не будут подписывать прямое соглашение о вывозе зерна,а подпишут зеркальные документы. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Украина подписала договор о вывозе украинского зерна с Турцией и ООН. Об этом сообщают украинские СМИ. «Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна. Контроль портов „Одесса“, „Черноморск“ и „Южный“ остается за украинской стороной. Нахождение в этих портах других судов, кроме тех, которые должны обеспечивать экспорт зерна и связанных с ним пищевых продуктов и удобрений, не предусматривается», — передает украинский telegram-канал «Инсайдер UA». Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу прилетел в Стамбул, чтобы подписать договор о вывозе украинского зерна, а также о снятии ограничений на экспорт российских продуктов. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Украина и Россия не будут подписывать прямое соглашение о вывозе зерна,а подпишут зеркальные документы.