После двух первых матчей ФК «Урал» находится на последнем месте в турнирной таблице (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Болельщики ФК «Урал» затравили в соцсетях команду за ужасный старт в новом сезоне Российской премьер-лиги. Поводом послужило второе подряд поражение команды из Екатеринбурга.

«Нет слов, только матерные слова. Лучше в ФНЛ (второе по рангу футбольное первенство в РФ — прим. ред.) вылететь с такой игрой и тренером — там самое место», — пишет болельщик команды. 23-го июля ФК «Урал» со счетом 3-0 проиграл, вышедшему из ФНЛ, ФК «Оренбургу». Автором хет-трика стал нападающий Владимир Сычевой.

Фанаты уральской команды отмечают, что старт текущего сезона очень сильно похож на старт предыдущего. А также, что игра команды абсолютно не меняется. «Я один понимаю, что [старт] похож на начало прошлого сезона?», — задает риторический вопрос фанат. «Ничего не меняется, опять не можем», — грустит болельщик.

После проигранного матча много негатива вылилось на главного тренера ФК «Урал» Игоря Шалимова. «Вопрос к Шалимову. Как проходила подготовка к сезону? Проигрываем во всех аспектах: в скорости, единоборствах. Тактически вообще не понятно, что происходит. [Он] опять простоит весь сезон с думающим и каменным лицом. Даже не переживает, зарплата капает и хорошо», — считает болельщик.

У некоторых фанатов была настолько сильная надежда на новый сезон, что они приобрели фирменную атрибутику любимой команды, чтобы поддержать клуб. Но сейчас они очень расстроены. «Купила футболку клуба, думала будет крутой сезон. Форма красивая, поди удачливая. Начало сезона уже все показывает, что зря купила футболку. Сейчас в ФНЛ вылетим с такой игрой», — пишет фанатка.

Первую встречу в рамках нового сезона ФК «Урал» проводил с московским ЦСКА. Тогда армейцы оказались сильнее со счетом 2-0. После двух матчей ФК «Урал» идет последним в турнирной таблице с разницей забитых и пропущенных мячей — 0/5.

Фанаты не видят перспектив у ФК «Урал» в текущем сезоне Скрины сообщений болельщиков в соцсетях

После двух первых матчей нового сезона ФК «Урал» идет на последнем месте в таблице Фото: соцсети

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